Afrique: FIFA Arena - Ambohibary Ambotrimanjaka et Antsirabe ouvrent la voie à Madagascar

Madagascar marque un tournant dans le développement du football local en intégrant le projet pilote FIFA Arena, une initiative ambitieuse de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Après l'Algérie, la Grande Île devient ainsi l'un des premiers pays africains à bénéficier de ce programme novateur, qui vise à créer 1 000 mini-terrains à travers le monde. Avec les Seychelles, Madagascar se positionne également comme pionnier dans l'océan Indien, avec l'installation prochaine de deux sites à Ambohibary Ambotrimanjaka et à Antsirabe.

Le concept FIFA Arena repose sur la création de mini-terrains sécurisés de 20m x 40m, conçus spécifiquement pour les enfants âgés de 4 à 14 ans. Ces infrastructures ne se contentent pas d'être des aires de jeu : elles sont pensées comme des espaces éducatifs, communautaires et sociaux, centrés sur le football.

Elles serviront de socle à des programmes phares de la FIFA, tels que Football for Schools et le Talent Development Scheme, qui visent à promouvoir l'éducation par le sport et à détecter les futurs talents.

Ce projet, offert par la FIFA à la Fédération Malgache de Football (FMF) et au gouvernement de Madagascar, représente bien plus qu'une simple infrastructure sportive. Les deux premiers sites malgaches, situés à Ambohibary Ambotrimanjaka et à Antsirabe, ont été choisis pour leur fort potentiel en termes de Zones d'Animation Pédagogique.

Les 16 et 17 septembre 2025, une délégation de la FIFA, composée d'Aimane Zourhlal, responsable du projet FIFA Arena, et de Sanda Rasoamahenina, responsable du développement pour l'Afrique Australe, s'est rendue à Madagascar pour poser les bases de ce projet. Cette mission a marqué le coup d'envoi officiel de l'initiative sur le sol malgache, renforçant l'engagement de la FIFA envers le développement du football dans la région.

Inauguration en novembre

L'inauguration des premières FIFA Arena à Madagascar est prévue pour novembre 2025. À cette occasion, la FIFA et la FMF célébreront également la rénovation du Centre Technique National de Carion, un autre projet-clé pour renforcer les infrastructures footballistiques du pays. Cette double cérémonie symbolise l'engagement commun pour faire du football un levier de développement social et sportif à Madagascar.