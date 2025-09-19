Afrique: Tournoi interclubs africains - Elgeco Plus et AS Fanalamanga visent l'exploit

Les représentants malgaches, Elgeco Plus et AS Fanalamanga, s'envolent pour des défis historiques en Ligue des Champions CAF et Coupe de la CAF. Malgré l'absence de stades homologués, les deux clubs sont déterminés à briller sur la scène continentale.

Ligues des Champions CAF

L'Elgeco Plus a pris la direction de l'île Maurice pour affronter les Silver Strikers du Malawi lors du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions CAF, prévu le 21 septembre au Côte d'Or Stadium, ce jeudi, vers 17h. Le match retour se tiendra le 26 septembre au Malawi.

Pour sa 7e campagne africaine, le club basé sur le By-pass aborde ce défi avec une ambition intacte, malgré l'absence de stade homologué à Madagascar, qui l'oblige à jouer son match « à domicile » à l'étranger. Cette contrainte logistique, devenue un défi récurrent pour les clubs malgaches, n'entame pas la détermination du groupe. « Nous sommes prêts à tout donner pour poser les bases d'un parcours mémorable », confie un membre du staff.

Face à un adversaire malawite rompu aux compétitions régionales, Elgeco Plus mise sur sa rigueur tactique et son expérience continentale pour faire la différence. Avec six renforts, dont les attaquants camerounais Ismail et Raul Pafong, ainsi que quatre talents locaux issus du CHAN 2024 (Gregas, Toky Niaina, Toky et Nicolas), l'équipe est armée pour marquer et convaincre. Objectif : sécuriser un résultat positif à Maurice avant le match retour.

Coupe de la CAF

De son côté, l'AS Fanalamanga s'est envolée tôt le matin de jeudi vers le Mozambique pour un double affrontement face au Ferroviario de Maputo les 21 et 26 septembre en Coupe de la Confédération africaine. Pour ce club d'Alaotra Mangoro, il s'agit d'un premier historique à ce stade de la compétition, un moment-clé pour écrire une nouvelle page du football malgache.

Comme Elgeco Plus, AS Fanalamanga doit composer avec l'absence de stade homologué à Madagascar. Conséquence, les deux matchs, y compris celui considéré comme « à domicile », se joueront à Maputo. Une contrainte de taille, mais qui n'altère pas l'ambition du club.

Pour relever ce défi, Fanalamanga s'appuie sur une équipe renforcée par quatre recrues stratégiques : Tendry (milieu récupérateur), Sandro (défenseur central), Voay (ailier rapide) et Pascal (attaquant prolifique). Ces nouveaux joueurs viennent compléter une ossature solide, prête à défendre les couleurs nationales avec panache.

Pour les deux clubs, ces campagnes africaines sont bien plus que des matchs : elles incarnent l'espoir et la résilience du football malgache face aux défis logistiques. Elgeco Plus, avec son expérience, et AS Fanalamanga, avec sa fougue de novice, portent haut les ambitions de Madagascar.