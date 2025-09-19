Les allées de la Villa Borghese, au coeur du quartier Galoppatoio à Rome, accueillent le Championnat du monde de pétanque, du 18 au 21 septembre. Dans cette compétition prestigieuse, Madagascar se distingue avec une délégation talentueuse, portée par une équipe féminine en feu et des performances prometteuses dans les différentes épreuves : tête-à-tête hommes et dames, doublette hommes et dames, ainsi que doublette mixte.

L'équipe féminine malgache, composée de Tita et Fana, a marqué les esprits dès les premiers jours de compétition. En tête-à-tête dames, Tita a signé un parcours sans faute, s'imposant avec autorité face à la Tunisie (11-6) et pulvérisant l'Allemagne (13-2) lors des deux premiers tours.

Elle défiera la Thaïlande, l'une des nations phares de la discipline, ce vendredi, pour le troisième tour. En doublette féminine, Tita et Fana forment un tandem redoutable. Leur complémentarité et leur précision ont fait des merveilles, avec des victoires écrasantes contre les États-Unis (13-0) et le Luxembourg (13-3) lors des deux premières manches.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Du côté des hommes, Baloty et Lova, alignés en doublette masculine, ont également brillé. Ils se sont imposés avec maîtrise face à la Pologne (13-10) et ont surclassé la Tunisie (13-0) dans une démonstration de force. En tête-à-tête hommes, Baloty a connu une entame plus difficile,

S'inclinant face à une solide équipe d'Italie 2 (3-13) au premier tour. Il aura l'occasion de se relancer face à l'Arménie lors du deuxième tour. En doublette mixte, Lova et Fana ont débuté leur tournoi en trombe, dominant la Pologne (13-7) au premier tour. Ils ont croisés l'Autriche au deuxième tour. Ce Championnat du monde, disputé sous le format du système Swiss, promet des affrontements intenses jusqu'au bout.