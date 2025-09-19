Madagascar: Godié Hype Hope - La pointe du pays, une grande piste de danse urbaine

Chacha organise la 4è édition du festival biennal Hype Hope. À cet effet, elle a donné une conférence de presse, le 17 septembre au restaurant Libertalia de Diego-Suarez, avec des chorégraphes compétiteurs de la région Sofia, Boeny, Analamanga ainsi que les partenaires.

Moyen d'expression artistique mais également occasion de valorisation de la culture urbaine dans le Triangle du nord, cette manifestation culturelle incite la jeunesse à exprimer son talent. De ce fait, différentes danses, notamment le break dance, l'afro, le dancehall seront mises en avant pendant quatre jours, du 17 au 20 septembre. L'installation des stands devant l'hôtel de Ville est une des spécificités de cette édition.

Fast-food, streetwear, projection de film-documentaire sur l'histoire du hip hop animeront le village de Godié Hype Hope. La ville du Pain de sucre vivra au rythme de l'ambiance proposée par les participants.

#Compétition régionale. Les collectifs de danseurs originaires de quatre régions ont répondu présent, à savoir ceux de la SAVA, le Boeny Urban burst, l'association des danseurs d'Antsohihy et des représentants d'Antananarivo se partageront la piste.

« C'est ma première participation, je suis d'Antalaha. Je trouve que ce genre d'événement met en valeur notre art. Mes coéquipiers et moi sommes honorés. Alors nous ferons tout notre possible pour soulever la coupe. Nous sommes convaincus que ce n'est pas facile car nos concurrents sont bons... Mais, nous n'allons pas nous laisser faire », avance avec confiance Tojo, membre de Kick of crew.

#Yo Kenny est dans la place. Le rappeur natif d'Antsiranana offrira un concert aux adeptes du rap Godié. L'artiste, bien qu'il soit originaire de la localité, en est également à sa première collaboration. Ce jeune homme est plus qu'une référence, il est vénéré par le public, le milieu du hip-hop antsiranais... « Je vous assure que ce sera un show puisque je suis à la maison », a-t-il affirmé. Bien entendu, ce seront des retrouvailles entre le « Goat » et ses fans.