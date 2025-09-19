Le pari était audacieux : Instaurer un festival de musique classique à Nosy Be. Intitulé « Nosy Be Symphonie », l'événement célèbre avec succès son dixième anniversaire dans l'ile aux parfums.

Si Nosy Be est réputé pour ses rythmes tropicaux, le festival « Nosy Be Symphonie a su s'imposer au fil des années. Le secret ? Une constante de l'équipe organisatrice et des entités musicales qui y participent. Né sous l'impulsion de l'hôtelier Jean Louis Salle et de toute son équipe, la marraine de cet événement, l'éminente pianiste belge d'origine polonaise Elzbieta Dedek et ses compatriotes ont su coordonner leur compétence pour assurer la pérennité de l'événement.

De fidèles participants

Le succès de cette longévité est aussi assuré par la fidélité des entités participante : L'ensemble vocal Cantiamo conduite par la soprano Natacha Rajemison et l'ensemble musical « Madagascar Orchestra conduit par Rahf Rakotoarimino Sur le plan international, l'équipe s'est dotée d'un parrain, l'excellent violoniste Bertrand Lavrenov.

Il y avait aussi le célébrissime musicien Vincent Rouard qui participait pour la deuxième fois au festival et le saxophoniste et flûtiste de renom Philippe Laloy. Nosy Be a apporté sa contribution en incluant dans son organisation Maître Harry Rakotomampionina guitariste et l'ensemble vocal Akon'ny lanitra Mihira originaire de l'ile.

Une dimension internationale

Hormis les intervenants étrangers, les éditions ont connu la présence d'interprètes venus de l'ile Maurice.. Serge Marizy, réalisateur résidant à la Réunion a su donner à l'événement une couverture internationale de par ses diffusions. Chaque concert a connu un final éblouissant,avec l'interprétation de l'hymne composée par le guitariste Parany Ramaromisa.

Un festival que nous vous conseillons de suivre sur internet et auquel nous vous convions de participer fin aout- début septembre de chaque année ;