Madagascar: Salon de la Gastronomie 2025 - Le chocolat en vedette

Devenu un rendez-vous incontournable des adeptes de bonne cuisine, le Salon de la gastronomie revient pour sa 11e édition à l'Alliance française d'Antananarivo (AFT), Andavamamba, du 25 au 27 septembre 2025.

Fidèle à sa mission, le salon mettra en avant la richesse des produits locaux, la créativité culinaire et le dynamisme des jeunes entrepreneurs. Il sera également un espace de partage et d'accompagnement, où les start-up pourront apprendre, échanger et progresser aux côtés de professionnels passionnés d'hôtellerie et de restauration.

Placée sous le thème « Entre mets et chocolat », cette édition rassemblera pendant trois jours plus d'une quarantaine de participants : jeunes promoteurs, acteurs de l'industrie agroalimentaire et culinaire malgache, issus de multiples secteurs - boissons, aliments transformés, épiceries fines, pâtisseries, boulangeries, glaciers, restauration rapide, producteurs de koba et de produits artisanaux, opérateurs de la laiterie et de la fromagerie, entre autres. Cette diversité reflète la richesse et la créativité de l'offre culinaire et agroalimentaire à Madagascar et au-delà, dont le salon se veut la vitrine fidèle et authentique.

Journée des artisans chocolatiers

Fort du succès du village francophone de l'an dernier, le salon proposera à nouveau deux journées thématiques. Le 26 septembre, la Journée des artisans chocolatiers rendra hommage au talent malgache, en écho à la Journée mondiale du cacao et du chocolat.

Le cacao de Madagascar, reconnu dans le monde entier pour sa qualité exceptionnelle, y sera mis à l'honneur. Cette journée valorisera le savoir-faire des chocolatiers locaux tout en soutenant le développement d'un secteur prometteur.

Une table ronde sur le thème « Le cacao de Madagascar : patrimoine et objet social » réunira notamment deux enseignantes-chercheuses malgaches, Helihanta Rajaonarison et Bako Rasoarifetra durant cette journée. Elles ont par ailleurs conçu une exposition intitulée « Cacao, notre graine d'or », accessible au public dès le jeudi 25 septembre.

Village culinaire francophone

Le 27 septembre, le Village culinaire de la Francophonie invitera le public à découvrir les saveurs et traditions d'une dizaine de pays francophones. Les visiteurs pourront déguster les plats emblématiques de ces pays, tandis que les représentants partageront recettes et savoir-faire lors d'ateliers favorisant les échanges culturels.

À chaque édition, un pays sera désormais mis à l'honneur ; cette année, Madagascar sera la vedette, avec la talentueuse cheffe Henintsoa Moretti, figure de proue de la gastronomie malgache contemporaine et fondatrice du Haka Fy Authentic Restaurant.

Animations, ateliers, conférences et concours viendront compléter le programme, offrant aux visiteurs une expérience riche et variée.

Organisé avec le soutien de YAS Madagascar et l'appui de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Salon de la gastronomie attend près de 5 000 visiteurs au cours de ces 3 journées. L'accès sera ouvert au prix de 1 000 ariary, offrant à tous l'occasion de célébrer la gastronomie locale et francophone.