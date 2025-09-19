Madagascar: Hôtellerie de luxe - 35 étudiants malgaches formés à Maurice

La Fédération des Hôteliers et des Restaurateurs de Madagascar (FHORM) a organisé une formation en hôtellerie de luxe, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'intérêt national prioritaire.

Ce projet est financé par l'Agence Française de Développement et l'Union Européenne à travers le Fonds Malgache de Formation Professionnelle. Cette initiative a permis à 35 étudiants malgaches de renforcer leurs compétences dans le domaine de l'hôtellerie de luxe en suivant une formation à Maurice, a-t-on appris. Ils ont ainsi pu réaliser un stage rémunéré d'une durée de six mois au sein des établissements hôteliers de catégorie 4 et 5 étoiles dans cette île voisine.

Ce qui leur permettra d'évoluer dans le secteur du tourisme qui est en pleine mutation. Il est à noter que l'Institut National du Tourisme et de l'Hôtellerie ainsi que H Factory ont contribué à la mise en oeuvre de ce programme de formation des jeunes étudiants en hôtellerie de luxe. Une première cohorte a déjà été formée l'année dernière dans le pays.

Besoins des opérateurs

A travers ce projet d'intérêt national prioritaire, la Fédération des Hôteliers et des Restaurateurs de Madagascar réaffirme son engagement de contribuer à la relance du tourisme et de l'hôtellerie, tout en investissant dans le capital humain, plus particulièrement dans la jeunesse.

Ce qui permettra de répondre aux besoins croissants des opérateurs tant nationaux qu'étrangers qui ont des projets d'investissement dans des infrastructures touristiques visant à améliorer la capacité d'accueil de Madagascar pour pouvoir atteindre l'objectif de un million de touristes d'ici à 2028.

Il est à rappeler que la Grande île a déjà accueilli 150 757 touristes au premier semestre de cette année, selon les statistiques publiées par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, soit une hausse de l'ordre de 1,99% comparé à la même période de l'année dernière.

Grands défis

Par ailleurs, de nouvelles offres touristiques ont été proposées par les différents acteurs opérant dans le secteur en vue de diversifier les activités qui attirent les touristes à choisir la destination Madagascar, outre sa nature cinq étoiles.

Cependant, la Confédération du Tourisme de Madagascar ne cesse de réitérer que l'amélioration de la connectivité aérienne et les infrastructures routières ainsi que la sécurité des biens et des personnes restent encore de grands défis à relever, nécessitant une réelle volonté politique.