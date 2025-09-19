Madagascar: Manjakandriana - Le gouverneur d'Analamanga à l'écoute de la commune rurale

Le numéro un de la Région Analamanga, Hery Rasoamaromaka, accompagné de son équipe, a effectué une visite dans la Commune rurale d'Ankazondandy, district de Manjakandriana, à l'invitation du maire Aldini Ralamboseheno, élu indépendant. Cette rencontre a été présentée comme un signe d'ouverture et de collaboration entre les autorités locales et régionales.

Doléances

Lors de son intervention, le maire Aldini a souligné la disponibilité et l'esprit de dialoguedu Gouverneur « C'est un honneur pour nous d'accueillir un chef de la région d'Analamanga, qui est invité par un maire indépendant, vous avez affirmé votre volonté de travailler avec tous les élus, sans distinction politique, car s'ils ont été choisis, c'est qu'ils représentent la volonté du peuple. » Le maire a également présenté plusieurs doléances concernant l'insécurité, l'état des routes, les infrastructures scolaires et l'accès aux semences agricoles.

Initiatives

En réponse, le Gouverneur a assuré que les problèmes locaux seraient pris en charge sans délai. Des engins seront déployés pour réhabiliter les routes, tandis que des semences et divers dons (riz, huile, savon, couvertures, sucre, motos et véhicules sanitaires) ont déjà été distribués aux habitants, enseignants, associations et forces de l'ordre. Il a réaffirmé son rôle d'« envoyé du Président Andry Rajoelina » et a profité de cette visite pour remettre des prix aux lauréats du concours de « vakodrazana », tout en réitérant son engagement à soutenir les initiatives locales.