Ethiopie: Le secrétaire général de l'ONU met en garde contre une crise mondiale exigeant une action urgente

Addis Ababa — Le secrétaire général António Guterres a lancé un avertissement sévère aux dirigeants mondiaux à la veille de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, les exhortant à prendre des mesures urgentes et coordonnées pour faire face à une « crise mondiale » caractérisée par la guerre, le changement climatique, les inégalités et les risques technologiques.

« Nous sommes confrontés à une crise mondiale. Les conflits se multiplient dans un contexte où les divisions géopolitiques ne permettent pas de les résoudre efficacement », a déclaré M. Guterres à UN News dans une interview avec Melissa Fleming, responsable de la communication mondiale.

« Il règne un sentiment d'impunité : chaque pays pense pouvoir faire ce qu'il veut. D'autre part, nous constatons que les pays en développement sont confrontés à d'énormes difficultés. Beaucoup d'entre eux croulent sous le poids de la dette et n'ont pas accès aux financements concessionnels dont ils ont besoin pour redresser leur économie. Les inégalités se creusent. »

Le Secrétaire général a souligné les multiples fronts sur lesquels l'ONU cherche à mobiliser la coopération mondiale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le changement climatique n'est pas encore maîtrisé. Et plusieurs signes indiquent qu'il sera probablement très difficile de maintenir notre objectif central, qui est de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C », a-t-il déclaré, faisant référence au seuil convenu dans l'Accord de Paris sur le climat de 2015.

Il a également averti que si les technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle sont prometteuses, elles peuvent amplifier la polarisation et les discours haineux. La gouvernance doit donc « veiller à préserver l'action humaine et à ce que ces technologies deviennent une force au service du bien ».

M. Guterres a déclaré que l'assemblée de la semaine prochaine devait aboutir à des engagements dans des domaines clés : réduction des émissions de carbone, réforme financière internationale et renforcement du multilatéralisme.

Il a exhorté les dirigeants à « inverser la tendance » et à accepter les réformes de l'architecture financière internationale pour plus de justice et d'égalité.

M. Guterres a déclaré au sous-secrétaire général Fleming que son engagement à lutter contre le changement climatique par des mesures urgentes restait intact.

« Chaque État membre doit présenter son nouveau plan climatique... qui prévoit une réduction spectaculaire des émissions... afin d'éviter une situation irréversible qui conduirait à une catastrophe aux proportions énormes pour les populations du monde entier », a-t-il déclaré, soulignant que les pays les plus vulnérables, notamment les petits États insulaires en développement et l'Afrique, sont exposés à des risques disproportionnés.

« Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis déterminé... nous devons nourrir l'espoir et ne jamais abandonner jusqu'à ce que nos objectifs soient atteints. »