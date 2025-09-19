Tunisie: Hôpital de Zaghouan - Première opération complexe du cervelet réussie

Une opération chirurgicale délicate du cervelet a été menée avec succès à l'hôpital régional de Zaghouan. Selon une source médicale, l'intervention a été réalisée par Senda Ben Zekri, spécialiste en neurochirurgie, sur un patient d'une quarantaine d'années.

Cette opération représente une avancée médicale majeure pour la région. Auparavant, les patients nécessitant une chirurgie neurologique devaient être transférés vers les hôpitaux de la capitale, ce qui était éprouvant pour eux et leurs familles.

Le succès de cette opération est le fruit d'une collaboration multidisciplinaire, impliquant des équipes médicales et paramédicales des départements d'orthopédie, de réanimation et d'anesthésie.

La source appelle à l'accélération de l'équipement du nouveau service de neurochirurgie de l'hôpital de Zaghouan afin qu'il puisse fonctionner à pleine capacité et devenir une ressource médicale essentielle pour la région.