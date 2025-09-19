Tunisie: BNA Assurances présente sa première communication financière après son introduction en Bourse

BNA assurances a présenté mercredi sa première communication financière depuis son introduction en Bourse.

Réuni le 27 août 2025, le Conseil d'Administration de la compagnie a arrêté les états financiers intermédiaires relatifs au premier semestre 2025, audités par ses commissaires aux comptes.

Ces états financiers intermédiaires font ressortir un résultat net bénéficiaire de 7.2 MD contre 6.8 MD au 30 Juin 2024, précise un communiqué distribué en marge de la communication financière.

L'examen des réalisations financières du premier semestre 2025 met en évidence les évolutions suivantes: Le chiffre d'affaires de la Compagnie a atteint 93.4 MD au 30-06-2025, contre 83.9 MD au 30-06-2024, soit une évolution globale à la hausse de 9.3 MD; Les sinistres décaissés, y compris les frais de gestion directs, restent stables à 49,9 MD au 30-06-2024; Les placements ont progressé de 21,6 MD grâce à la réalisation des règlements de sinistre et à la maîtrise des charges, indique encore le communiqué.

La compagnie poursuit et intensifie la mise en oeuvre de ses orientations stratégiques visant à maîtriser les risques et à améliorer la rentabilité de la branche automobile, précise la même source.

Elle s'attache également à développer les autres segments d'assurance, notamment par le biais de la bancassurance, à optimiser l'utilisation de ses canaux de distribution, à contrôler les frais de gestion et à dynamiser son portefeuille de placements en spauuyant sur le soutien de ses actionnaires.