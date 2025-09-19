Tunisie: Le CAB enchaîne un deuxième succès contre - L'ASG Trois points précieux !

Les Cabistes n'ont pas fourni une belle prestation, mais l'essentiel était de gagner.

On disait dans la présentation du match que lorsque le moral va, tout va! Et là en l'occurrence, le CAB l'a confirmé, avant-hier, contre l'ASG. En effet, après avoir ramené une victoire de Ben Guerdane le week-end passé, il vient d'épingler à son tableau de chasse les Gabésiens de la Zliza.

Ce qui est encourageant, en ce début de saison, c'est que l'attaque a appris à marquer des buts contrairement aux saisons précédentes à la même étape de l'exercice. Certes, à cette occasion, il n'y avait pas la manière, mais le plus important était de faire tourner le compteur après le très mauvais départ.

Trois buts à zéro dont un doublé de la nouvelle recrue Mbaye, on ne va pas faire la fine bouche dans le camp cabiste. C'est tout simplement bon à prendre! « L'heure n'est pas au spectacle. On aura tout le loisir, au fur et à mesure que l'on avance dans la compétition, d'améliorer le rendement d'ensemble de l'équipe», reconnaît l'entraîneur, Chokri Bejaoui, à l'issue des débats.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et d'ajouter comme pour rassurer les supporters «jaune et noir»: « Les joueurs sont un peu lessivés après cette succession de matches en un laps de temps court. La pause d'une semaine aidera le groupe à récupérer sur le plan physique. En outre, on espère que les recrutements effectués récemment apporteront le plus attendu et la qualité du jeu s'en ressentira».

Des calculs, il en faut...

On comprend aisément cette déclaration par les 5 changements que le coach cabiste a faits en cours de jeu. Ménager les joueurs d'une éventuelle blessure a donc dicté, entre autres, ce coaching! Des calculs, il en faut... Seulement en ayant regardé le match de près, il reste beaucoup à faire au CAB.

On ne voit pas encore de schéma directeur dans le jeu et ce qui attire le plus l'attention c'est qu'on n'arrive toujours pas à conserver le ballon en phase offensive. Le staff technique a du pain sur la planche, mais au sein du club, on ne désespère pas de le voir mettre l'équipe sur le bon chemin. La marge de progression demeure, fort heureusement, importante d'où une confiance relative. Le prochain match contre l'USM nous donnera une idée un peu plus précise sur les intentions du CAB de cette saison.