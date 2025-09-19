Tunisie: Les investissements étrangers ont augmenté de 22% au pays

19 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Cette semaine, le ministère des Finances a présenté son rapport sur le budget 2025 pour le premier semestre de l'année.

Selon le rapport, une croissance de 2,4 % du Produit Intérieur Brut a été enregistrée. Le taux de chômage a légèrement diminué, passant de 15,7 % à 15,3 %, et le taux d'inflation s'est stabilisé autour de 5,4 %.

Les investissements étrangers ont augmenté de 22,3 %, principalement grâce aux investissements directs étrangers.

Les recettes touristiques et les transferts de fonds des Tunisiens résidant à l'étranger ont tous deux progressé de 8,4 %.

Le rapport du ministère des Finances confirme que les avoirs nets en devises s'élevaient à 108 jours d'importation au 3 septembre 2025. Le dinar s'est également apprécié face au dollar et à l'euro, gagnant respectivement 1,6 % et 0,7 % au premier semestre 2025.

Le rapport signale également une baisse des pressions inflationnistes, ce qui a incité la Banque Centrale à réduire son taux d'intérêt directeur à 7,5 % en mars 2025.

