Tunisie: ASM - ASS (1-0) - Et Ahmed Hadhri surgit !

Montant plus haut que tout le monde, Ahmed Hadhri, auteur d'une jolie reprise de la tête, a signé le but d'une victoire amplement méritée par les Marsois.

L'Avenir Sportif de la Marsa a accueilli hier un adversaire direct, l'Avenir Sportif de Soliman, deux protagonistes se trouvant dans la zone rouge et qui aspiraient à la quitter au plus vite. Pour ce faire, les Capbonais, qui restent sur une victoire obtenue à domicile devant les Béjaois, se sont déplacés à La Marsa dans la perspective d'aligner la passe de deux.

De leur côté, les Marsois, défaits en déplacement lors de la précédente journée par Kairouan, aspiraient à profiter de l'avantage d'évoluer à domicile pour se racheter. Les banlieusards se sont montrés, d'ailleurs, plus entreprenants dès les premières minutes de jeu.

Sauf que la pression était telle que les occasions nettes se sont faites rares malgré l'engagement des 22 acteurs sur le terrain. Une première tentative a été enregistrée à la 28' quand Oussema Hichri tente une frappe en pleine surface de réparation marsoise, mais rate son tir, largement au-dessus.

La réaction des Marsois ne s'est pas fait attendre : un coup franc direct bien botté des 25 mètres de Amanallah Ben Hamida, détourné en corner par Moez Ben Chérifia (30'). Et les deux protagonistes de rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps sans pouvoir se départager.

Une volonté payante

De retour des vestiaires, les locaux, beaucoup plus déterminés que leur adversaire, se sont montrés plus entreprenants. Une première alerte après seulement cinq minutes de jeu quand Ben Chérifia s'interpose au tir puissant de Philip Adejoh, puis Ahmed Hadhri tente de reprendre, mais perd sa balle (50').

Le même Hadhri ne baisse pas les bras et revient à la charge dix minutes plus tard pour signer un joli but quand, suite à un centrage de la droite, il monte plus haut que tout le monde et reprend directement dans les filets d'un Moez Ben Chérifia, impuissant (60').

Quelques minutes plus tard, une grosse occasion d'égaliser est ratée par Amine Ben Ammar, qui, nez à nez avec Sami Helal, ne trouve pas la bonne ouverture (79').

Malgré les sept minutes de temps additionnel, les Capbonais ne sont pas parvenus à revenir dans le match. Les Marsois, bien organisés défensivement et décidés à ne pas perdre leur avantage au score, sont parvenus à leur fin, remportant ainsi une belle victoire qui leur permet de retrouver le sourire mais, surtout, l'espoir.

ASM : Helal, Chaouech (El Islem 65'), Karoui, Arfaoui, Jebali, Gneba, Neji (Mansour 52'), Adjoh, Ben Hamida, Godwin (Jouini 52') et Hadhri (Kassi 82').

ASS : Ben Chérifia, Ammar, Boucetta, El Abed (Maatougui 75'), Haddad, Hichri (Ferchichi 66'), Issaoui, Jouidi, Konaté, Ngankou et Sowe (Kammoun 75').