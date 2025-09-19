Tunisie: Sidi Bouzid - Les habitants d'El Hichria réclament l'accélération de la construction d'une rocade

Les habitants de la délégation d'El Hichria, qui relève du gouvernorat de Sidi Bouzid, et les autorités locales continuent d'exiger les fonds nécessaires pour accélérer la construction de la rocade. Longue d'environ deux kilomètres, cette route doit traverser la zone de Nouamir pour relier la route principale à la région de Jabiya el Baydha.

Ce projet est considéré comme une priorité absolue pour la région en raison de son importance cruciale pour désengorger le trafic routier. Les embouteillages sont fréquents, surtout le jour du marché hebdomadaire, où la circulation est presque totalement à l'arrêt, empêchant l'accès au marché aux bestiaux et au marché commercial qui attire des commerçants de toute la Tunisie.

Les problèmes ne sont pas seulement commerciaux. Le retard dans la construction de cette route perturbe également le bon déroulement des activités administratives et de développement, en plus de créer de réelles difficultés pour le transport scolaire vers le collège et le lycée de la région.

Les habitants affirment que ce projet est une bouffée d'oxygène vitale pour la région. Ils appellent les différentes parties prenantes à le considérer comme une affaire urgente et prioritaire, estimant que sa réalisation ouvrira de plus larges perspectives de développement et allégera les souffrances de chacun, en particulier lors du pic d'activité hebdomadaire.