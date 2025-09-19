Tunisie: Transavia ouvre une liaison directe Montpellier-Djerba dès avril 2026

Transavia France, filiale low-cost du groupe Air France-KLM, étoffe son offre estivale en annonçant l'ouverture d'une nouvelle ligne reliant Montpellier à Djerba à compter du 20 avril 2026. Ce vol hebdomadaire, programmé chaque lundi, sera proposé à partir de 69 euros l'aller simple.

La compagnie a lancé mardi 16 septembre la commercialisation de ses billets pour la saison été 2026, qui s'étendra du 29 mars au 31 octobre. Cette nouveauté marque une étape supplémentaire dans la stratégie d'expansion du transporteur sur le marché français.

Julien Mallard, Directeur Général Adjoint Commercial de Transavia France, souligne que cette programmation illustre « la volonté d'élargir le réseau avec des destinations internationales variées » et de « répondre à une demande croissante de voyages directs vers des lieux attractifs ».

L'Aéroport de Montpellier-Méditerranée se félicite de cette nouvelle desserte. Son président du directoire, Emmanuel Brehmer, rappelle que Transavia est désormais « la première compagnie de la plateforme en termes de destinations et de passagers » et voit dans cette ouverture « une opportunité unique pour les habitants de la région de rejoindre facilement l'une des plus belles îles tunisiennes ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Djerba, située au sud-est de la Tunisie, séduit par ses plages de sable fin, ses souks animés, son port de pêche traditionnel et des sites historiques tels que la forteresse Borj el Kebir. L'île, mêlant influences berbères, arabes, juives et africaines, attire chaque année des voyageurs en quête d'authenticité et de soleil.

Parallèlement, Transavia confirme la poursuite de la ligne Montpellier-Agadir, lancée en octobre 2025. Elle sera maintenue pour l'été 2026 avec une fréquence hebdomadaire, chaque vendredi, à partir de 55 euros l'aller simple.

Avec ces nouvelles liaisons, la compagnie consolide son rôle de partenaire majeur pour le développement du trafic international au départ de Montpellier.