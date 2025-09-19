Tunisie: Hyacinth Automotive introduit les premières gammes 100 % électriques sur le marché tunisien

La Tunisie franchit une nouvelle étape dans la mobilité durable avec l'inauguration de Hyacinth Automotive, premier concessionnaire entièrement dédié aux véhicules 100 % électriques. L'entreprise propose une offre complète qui inclut voitures particulières, véhicules utilitaires et solutions de recharge, avec des livraisons prévues dès la fin septembre 2025.

Tous les véhicules commercialisés sont homologués selon les normes européennes, garantissant sécurité, performance et fiabilité. Hyacinth Automotive s'adresse ainsi aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels et ambitionne de favoriser l'adoption des véhicules électriques dans le pays.

La gamme utilitaire comprend les modèles Cenntro Logistar 100, 210 et 260, conçus pour répondre aux besoins logistiques urbains grâce à leur robustesse et leur autonomie. L'entreprise mise également sur les tricycles électriques Rapsev, déjà utilisés à l'international par des sociétés comme Amazon, DHL et UPS. Ces tricycles seront produits localement à Korba via la filiale industrielle Verreauxii, renforçant la production nationale et la création d'emplois.

Pour les particuliers et les flottes d'entreprise, la marque Avantier propose des véhicules électriques accessibles, avec une citadine à partir de 45 000 dinars toutes taxes comprises et un modèle deux places, l'Avantier C, proposé à 28 700 dinars.

Hyacinth Automotive accompagne son offre avec Pikka, un système de bornes de recharge destiné aux entreprises et gestionnaires de flottes, permettant de lever l'un des principaux obstacles à l'électrification des transports en Tunisie.

Avant son lancement commercial, la société a testé ses véhicules et infrastructures pendant une année auprès d'entreprises de livraison, d'e-commerçants et de groupes industriels, obtenant des résultats favorables. Cette implantation positionne la Tunisie comme un acteur émergent de la mobilité électrique en Afrique du Nord et ouvre la voie à la démocratisation des véhicules à énergie propre dans le pays.