Tunisie: El Fouladh lance un concours pour recruter 60 agents

19 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La Société tunisienne de sidérurgie El Fouladh, basée à Menzel Bourguiba dans le gouvernorat de Bizerte, a annoncé l'organisation d'un concours externe sur dossier, assorti d'épreuves, en vue du recrutement de 60 agents.

Selon l'entreprise publique, les postes proposés se répartissent comme suit :

· 30 techniciens professionnels (catégorie 1) titulaires d'un certificat de qualification technique professionnelle dans l'une des spécialités suivantes : soudure et montage, ferronnerie industrielle, soudure composite, ferronnerie-soudure, tuyauterie industrielle, construction métallique, ferronnerie lourde, soudure à l'arc électrique, montage métallique, tôlerie-soudure, soudure à l'arc avec métal et gaz, ou contrôle qualité en soudure.

· 30 agents spécialisés (catégori Les postulants sont appelés à imprimer le formulaire d'inscription et à transmettre leur dossier complet, accompagné des pièces justificatives exigées.

La société a précisé que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 octobre 2025.

