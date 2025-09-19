Tunisie: Tunisair - Le ministre des Transports accorde 15 jours pour améliorer les services de la compagnie

Le ministre des Transports, Rachid Amri, a accordé à Tunisair un délai de 15 jours pour mettre en place des mesures visant à améliorer la qualité de ses services, à renforcer la sécurité et à optimiser la gestion de sa flotte.

Le 17 septembre 2025, Rachid Amri s'est rendu au siège de la compagnie pour superviser une réunion du comité de pilotage du système de gestion de la sécurité, en présence du chef de cabinet du ministre, de la responsable de la direction générale de Tunisair, du directeur général technique et de plusieurs responsables du ministère et de la compagnie.

Le ministre a insisté sur la nécessité d'une préparation technique et logistique optimale pour assurer le programme commercial de la prochaine saison et répondre aux flux touristiques attendus. Il a souligné l'importance d'accroître la part de marché de Tunisair, d'élargir le réseau avec de nouvelles lignes aériennes et d'anticiper les risques afin d'atteindre les objectifs fixés.

Rachid Amri a demandé l'élaboration d'un calendrier détaillé des programmes de travail à mettre en oeuvre dans un délai maximal de 15 jours, avec des équipes dédiées couvrant la maintenance, les opérations aériennes, la qualité et la sécurité. Il a également souligné la nécessité de gérer les ressources financières, humaines et logistiques selon des priorités claires pour améliorer la disponibilité de la flotte.

Le ministre a appelé à un renforcement de la coordination et de la communication entre les différentes structures et filiales de Tunisair, afin d'assurer un flux d'informations précis et transparent, permettant une prise de décision rapide et efficace. Il a rappelé l'importance de la responsabilité, de la qualité des services, de la sécurité et de la confiance des clients et partenaires, tout en évitant la répétition des défaillances et en intervenant immédiatement pour les corriger.

Rachid Amri a enfin salué l'expertise nationale dans le domaine de la navigation aérienne et les atouts de la compagnie, qu'il a encouragée à exploiter pleinement pour surmonter les difficultés et retrouver son rayonnement.