Tunisie: Quatre changements pourraient réduire de moitié le taux de rejet des lettres de change, selon Moez Hadidane

Les lettres de change enregistrent une hausse sans précédent en Tunisie au premier semestre 2025, tandis que le recours aux chèques continue de se réduire, selon les données publiées mardi par la Banque centrale de Tunisie (BCT) dans son bulletin "Paiements en chiffres".

Selon la BCT, le nombre de lettres de change utilisées a augmenté de 155 %, atteignant 2,1 millions d'opérations pour une valeur totale de 25,6 milliards de dinars. À l'inverse, le nombre de chèques émis a chuté de 66,8 %, avec 4 millions de chèques pour une valeur de 27,6 milliards de dinars. La valeur des virements bancaires a, elle, progressé de 9,7 %, totalisant 37,6 milliards de dinars pour 18,5 millions d'opérations.

L'analyste financier Moez Hadidane a précisé, lors de son intervention sur Express Fm, que l'ensemble des moyens de paiement a enregistré une hausse cumulée de 24,5 milliards de dinars, à l'exception des chèques, dont les transactions ont diminué de 34 milliards de dinars. Cette baisse est principalement liée à l'entrée en vigueur en février 2025 de la nouvelle loi sur les chèques.

Le nombre et la valeur des chèques ont fortement diminué au premier semestre 2025, avec 4 millions de chèques émis contre 12 millions sur la même période en 2024. Le taux de chèques refusés a également baissé, passant de 4,1 % au premier trimestre à 0,8 % au deuxième trimestre. Hadidane a fourni des chiffres détaillés sur la valeur et le nombre de chèques acceptés et rejetés, confirmant la nette réduction des incidents de paiement.

Concernant les lettres de change, le taux de rejet s'établit à 10,6 % en nombre pour le premier semestre 2025, contre 11,6 % sur l'ensemble de l'année 2024. En termes de valeur, 1,8 million de lettres ont été émises, contre 2,1 millions sur la même période. Le nombre de lettres de change rejetées a atteint 222 000 sur 2,1 millions, contre 95 000 sur 830 000 au premier semestre 2024, ce qui montre que la capacité de règlement reste limitée pour une partie des opérations.

Hadidane a souligné que les modifications législatives ont porté uniquement sur la loi relative aux chèques, sans toucher aux lettres de change. Il a ajouté : "Des changements peuvent être envisagés pour améliorer l'efficacité des lettres de change. Quatre réformes majeures permettraient de réduire de moitié le taux de rejet, sans recourir aux sanctions pénales."