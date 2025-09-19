Tunisie: Mobilisation anticipée contre le risque d'inondations

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, chargé des eaux, Hammadi Habib, a appelé à renforcer la préparation des différentes structures concernées et à assurer une coordination étroite entre les parties prenantes aux niveaux central et régional afin de garantir l'efficacité des interventions préventives face aux inondations.

Réuni jeudi au siège du ministère lors d'une séance de travail consacrée aux préparatifs de la saison des pluies, Hammadi Habib a recommandé de mobiliser tous les moyens logistiques nécessaires et d'anticiper toute situation d'urgence, selon un communiqué du département.

Les recommandations portent notamment sur l'achèvement et le suivi des travaux d'entretien des barrages, des lacs collinaires et des petits barrages, la vérification régulière des appareils de mesure des précipitations, le suivi du niveau des oueds ainsi que le contrôle des stations de mesure en temps réel.

Il a également été décidé de mettre à jour l'inventaire des équipements destinés à la lutte contre les inondations (pompes, engins de transport, bulldozers, etc.), de veiller à leur entretien et à leur répartition optimale afin d'assurer leur disponibilité immédiate en cas de besoin.

Le secrétaire d'État a par ailleurs appelé à inspecter les digues en terre aménagées sur les oueds, à réparer les dégâts constatés auparavant, à accélérer le programme de curage des oueds et la remise en état des engins lourds, tout en précisant la mobilisation des ressources humaines nécessaires pour les opérations de secours.

Ont pris part à cette réunion les présidents-directeurs des administrations centrales, les délégués régionaux au développement agricole ainsi qu'un ensemble de cadres du ministère.