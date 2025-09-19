Tunisie: La compagnie bulgare Electra Airways inaugure deux nouvelles lignes vers Enfidha

L'aéroport d'Enfidha-Hammamet a accueilli ce matin le tout premier vol de la compagnie aérienne bulgare Electra Airways.

Ce vol inaugural a été opéré à bord d'un Boeing 737-400 de 149 places, en provenance directe des villes bulgares de Varna et Burgas, toutes deux reconnues pour leur riche patrimoine culturel et leur attractivité touristique.

Pour marquer cette nouvelle liaison, TAV Tunisie a organisé une cérémonie d'accueil aux couleurs de la Tunisie : remise de fleurs à l'équipage, accueil personnalisé et grand panneau de bienvenue ont donné à l'événement une dimension symbolique forte.

Cette nouvelle desserte ouvre une double connexion vers la Bulgarie, avec deux fréquences hebdomadaires reliant Enfidha aux stations balnéaires de Varna et Burgas. Elle permettra ainsi de favoriser les échanges touristiques et culturels entre les deux pays, en offrant aux voyageurs de nouvelles opportunités de découverte.

À cette occasion, Mme Mélanie Lefebvre, Directrice Générale de TAV Tunisie, a déclaré :

« L'arrivée d'Electra Airways illustre notre engagement à diversifier nos horizons et à connecter la Tunisie à de nouveaux marchés. En accueillant ces liaisons directes depuis Varna et Burgas, nous renforçons non seulement l'attractivité de la destination tunisienne, mais aussi le rôle stratégique de l'aéroport d'Enfidha en tant que passerelle incontournable pour le tourisme méditerranéen. »

Avec Electra Airways, un nouvel élan de coopération, d'échanges et de découvertes s'amorce entre la Bulgarie et la Tunisie.