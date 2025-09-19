Sénégal: BRVM - Baisse de 0,25 point de pourcentage du rendement moyen du marché au terme de la semaine du 12 septembre 2025.

Au terme de la semaine du 8 au 12 septembre 2025, le taux de rendement moyen du marché des actions (moyenne des taux de rendement des actions cotées ayant distribué un dividende) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une baisse de 0,25 point de pourcentage par rapport à la semaine précédente, selon la Revue Hebdomadaire, une publication spécialisée de la société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

Ce taux de rendement s'est établi à 6,54% contre 6,79% la semaine précédente. Quant au Price Earning Ratio (PER) du marché, il se situe à 10,73x contre 11,14x la semaine précédente.

Concernant la capitalisation boursière globale de la BRVM, CGF Bourse note dans sa revue qu'elle a légèrement progressé de 0,13% à 23 315,68 milliards FCFA contre 23 284,92 milliards FCFA la semaine précédente. Toutefois, par rapport au 31 décembre 2024, cette capitalisation connait une hausse de 13,12%.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon CGF Bourse, la plus forte hausse hebdomadaire du marché des actions est réalisée par le titre UNIWAX Côte d'Ivoire. La SGI note dans sa revue que l'action du fabricant et distributeur ivoirien de tissus en pagne s'est fait adouber durant la semaine écoulée avec une performance de 20,50% soutenue par une dynamique acheteuse de 87 204 titres échangés contre 84 019 titres transigés la semaine précédente, après près d'une semaine passée en territoire négatif (- 8,0%). « Cet engouement s'explique essentiellement par un mouvement spéculatif, les fondamentaux de la société restant fragiles depuis plusieurs années », ajoute-t-elle. UNIWAX Côte d'Ivoire a affiché un résultat net excédentaire de 8,2 milliards de FCFA au premier trimestre 2025, grâce à une opération exceptionnelle de cession-bail portant sur le terrain abritant ses activités, après avoir accusé un déficit de 1,23 milliard de FCFA un an plus tôt.

La plus forte baisse hebdomadaire est celle de UNILEVER Côte d'Ivoire. Selon CGF Bourse, l'action du distributeur de produits d'entretien corporel, bucco-dentaire, de ménage et agroalimentaire a perdu 28,58% sur la semaine écoulée après avoir chuté de 20,21% sur la semaine précédente, en raison d'une pression vendeuse subie suite à la levée de la suspension de la cotation du titre intervenue le 1er septembre. Le titre UNILEVER Côte d'Ivoire avait été suspendu temporairement de la cotation le 04 août 2025 conformément aux dispositions de l'article 1511 des Règles de Négociations, d'Admission et de Radiation à la Cote de la BRVM, après que celui-ci ait réalisé un gain de plus de 700% depuis le début de l'année 2025.La société n'a publié que ses Etats financiers de fin 2023 depuis lors, et a dégagé un bénéfice net de 640 millions de FCFA contre une perte de 6,38 milliards de FCFA enregistrée en 2022.

Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 08 au 12 septembre 2025 par une capitalisation boursière de 10 913,15 milliards de FCFA en légère baisse de 0,01% par rapport à la semaine précédente (10 914,28 milliards de FCFA). Dans sa revue, CGF Bourse justifie cette régression essentiellement par le remboursement partiel de capital de 833,33 millions FCFA de l'obligation « FTIMC.O1 - FCTC TEYLIOM IMMO 7,00% 2021- 2028 » et par la baisse des prix des obligations « TPBF.O12 - ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-2031 » et « BIDC.O8 - BIDC-EBID GSS Bond 6,50% 2024-2031 ».

Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 594,88 millions de FCFA contre 411,55 millions de FCFA la semaine précédente, soit une progression de 183,34 millions de FCFA de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés. Les transactions sur la semaine ont principalement concerné 50 100 titres de l'obligation « TPCI.O95 - TPCI 5,90% 2025-2030 » pour une valeur globale de 476 millions de FCFA.