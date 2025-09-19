Congo-Kinshasa: Au-delà de l'embellie !

Le Président de la République s'est rendu hier jeudi 18 septembre en Afrique sur invitation de son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. Il s'en est suivi un entretien, de près de deux heures, entre les deux chefs d'Etat. Rien d'officiel à l'issue de cette rencontre. Tshisekedi a immédiatement repris les airs.

Le renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Afrique du Sud doit avoir figuré dans l'agenda de deux chefs d'Etat. Il sied de rappeler que les deux pays de l'Afrique australe, de surcroit, membre de la SADC, entretiennent plusieurs accords de partenariat notamment dans les domaines politique, diplomatique, sécuritaire et économique.

Cependant, au-delà de l'embellie diplomatique, beaucoup de questions appellent des éclaircissements entre les deux parties. Nul n'est besoin de rappeler que Johannesburg a eu à accueillir dernièrement une partie de l'opposition congolaise sur invitation de la fondation Thabo Mbeki.

Pour ce faire, le gouvernement qui était invité à ce rendez-vous, a préféré décliner l'offre étant donné que Kinshasa restait focus aux processus de Washington et de Doha. Johannesburg semblait être de trop dans l'effort de paix et du dialogue surtout que les confessions religieuses qui se trouvent à la tête d'un pacte social, n'y ont pas pris part.

Cette situation a crispé les relations entre Kinshasa et Pretoria déjà mal en point depuis la chute de Goma. Après le départ des troupes de la SADC, l'Afrique du Sud a semblé prendre certaines distances vis-à-vis de Kinshasa préférant s'engager dans une diplomatie parallèle sans associer la RDC.

En outre, l'activisme de Joseph Kabila dans certains pays de l'Est et de l'Afrique australe n'est pas de nature à cimenter les relations entre Pretoria et Kinshasa. Sous le coup d'un procès où l'auditeur général des FARDC avait requis la peine de mort, le prédécesseur de Tshisekedi est accusé d'accointance avec l'AFC/M23.

A cet effet, la réouverture de ce procès sur demande des parties civiles alors que la Cour militaire s'apprêtait à prononcer son verdict, reste pendante devant cette Cour. Pretoria est tenu d'apporter des réponses aux nombreux questionnements du gouvernement congolais.

Par ailleurs, les débats au niveau des Nations Unies débutent lundi 22 septembre prochain à New York. La RDC a été élue parmi les 15 pays membres non permanents du Conseil de sécurité de 2026 à 2027. Les droits de douane revus à la hausse obligent Pretoria à desserrer cet étau économique. D'où, l'intérêt de lever tout équivoque entre la RSA et la RDC.