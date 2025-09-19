Une cérémonie solennelle s'est tenue le mercredi 17 septembre 2025 au centre féminin Marie-Antoinette Mobutu, à la 13ème rue Limete industrielle, pour présenter la nouvelle Ministre d'Etat aux Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, Eve Bazaïba Masudi, aux agents, cadres et partenaires de ce ministère. La salle archicomble a symbolisé un nouveau départ pour un ministère longtemps confronté à de nombreux défis.

Accueillie chaleureusement par les secrétaires généraux, les membres de son cabinet ainsi que par le personnel du centre féminin, Eve Bazaïba a eu droit à une visite guidée des salles de classes et de la salle des machines destinées aux élèves en coupe et couture du centre.

Dans son mot de bienvenue, le Secrétaire général des Affaires Sociales, Franc Kinsueme, a salué la nomination de la Ministre d'Etat, rappelant son parcours exemplaire en faveur des droits des enfants, des personnes vivant avec handicap et des groupes vulnérables.

Il a souligné les missions stratégiques du ministère : l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique sociale, la protection des groupes vulnérables, la gestion des actions humanitaires et la promotion de la cohésion sociale, tout en appelant à l'unité et à l'engagement collectif pour soutenir la Ministre.

Avocate de formation, sénatrice et élue trois fois Députée Nationale, Eve Bazaïba a été Vice-Première Ministre et Ministre de l'Environnement et Développement Durable, puis Ministre d'Etat avant de prendre la tête du ministère des Affaires Sociales. Reconnue pour son leadership visionnaire et son engagement pour la justice sociale et l'inclusion, elle a représenté la RDC lors de conférences internationales sur le climat et la biodiversité et a initié plusieurs lois majeures de protection sociale, comme l'a rappelé le directeur adjoint du cabinet de la Ministre.

Le ministère se compose de trois structures clés : le Secrétariat Général aux Affaires Sociales, chargé de l'assistance et de la promotion sociale des groupes vulnérables ; le Secrétariat Général à l'Action Humanitaire, qui coordonne la prévention et la gestion des crises ; et la Caisse des Solidarités Nationales, responsable de l'assistance et de la mobilisation des ressources pour les catastrophes. Toutes ces structures font face à des défis majeurs : infrastructures vétustes, non-paiement des agents, manque de financement et absence d'un cadre légal.

La délégation syndicale a exprimé sa loyauté à la Ministre d'Etat et présenté six axes prioritaires, dont : le paiement des arriérés et primes, le renforcement des structures d'accueil, la réinsertion sociale, l'amélioration des conditions de travail et l'acquisition de moyens logistiques pour le personnel.

Les ONG partenaires ont rappelé l'importance d'un financement accru et d'un dialogue permanent avec le ministère pour renforcer l'efficacité des programmes sociaux. Le Conaford, représentant 536 ONG nationales et locales, a quant à lui plaidé pour la localisation de la réponse humanitaire et la création de mécanismes techniques et financiers transparents pour soutenir les acteurs locaux.

A l'écoute des doléances de ses agents, la Ministre d'Etat Eve Bazaïba a insisté, au cours de la causerie morale avec les cadres et agents, sur la solidarité, l'éthique et l'efficacité dans la gestion sociale et humanitaire. « Notre mission est immense, mais noble : offrir sourire, réconfort et espoir à ceux qui n'ont plus rien », a-t-elle déclaré, appelant à un engagement collectif, à une administration transparente et à une mobilisation rigoureuse des ressources pour améliorer la vie des plus vulnérables.