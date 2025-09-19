En séjour en Chine depuis le 12 septembre dernier, les journalistes congolais qui participent à un séminaire de formation organisé par l'Institut Professionnel du Commerce Extérieur de Hunan ont visité mercredi 17 septembre 2025 la Tour de Shanghai, deuxième plus haut gratte-ciel au monde.

Dotée des marques d'ascenseurs considérées comme les plus sophistiquées en termes de confort et de rapidité, Shanghai Tower a une hauteur de 632m et compte 120 étages.

A pleine vue, c'est une merveille de l'architecture moderne et une fierté du secteur Infrastructurel chinois.

Durant leur visite, les professionnels des médias congolais, accompagnés de Chen Xu, guide touristique chinoise, ont eu l'occasion de se rendre jusqu'à l'observatoire de la bâtisse, bénéficiant d'une vue panoramique sur une ville dont l'image allie mémoire, modernité et technologie de pointe.

« Symbole de la puissance chinoise, le Shanghai Tower est la preuve que face à sa volonté de s'imposer comme la première économie mondiale, la Chine veut repousser toutes les limites qui se présentent à elle.

120 étages, une vue imprenable sur toute la capitale économique de la Chine et surtout une fière deuxième place juste derrière le Burj Khalifa de Dubaï, qui est la plus haute tour du monde. La visite de cette tour a plus que jamais marqué les esprits », a réagi Chris Mumpakani, membre de la délégation, visiblement touché par la qualité de la découverte.

La visite de la délégation congolaise à Shanghai a connu au soir du même mercredi 17 septembre un autre temps fort: une randonnée à couper le souffle au fleuve Huangpu. Cette balade vespérale a offert aux journalistes un panorama unique, mêlant l'ancien et le nouveau.

D'un côté, les gratte-ciel étincelants du quartier de Pudong ; de l'autre, les bâtiments historiques du Bund, témoins du passé colonial et commercial de Shanghai. Entre photos, échanges et émerveillement, les journalistes congolais ont pu saisir la dualité fascinante d'une métropole mouvementée où le rythme effréné de la modernité cohabite avec l'âme historique de la ville.

Capitale économique de la Chine, Shanghai, première plateforme d'échanges maritimes au monde, est suffisamment connue pour sa position géographique stratégique, son réseau routier d'exception et ses gratte-ciel impressionnants qui en font l'une des destinations les plus attractives pour les passionnés du tourisme. D'après des statistiques, durant les cinq dernières années, la ville de Shanghai, plus de 25 millions d'habitants, a aligné des performances jamais égalées au plan touristique mondial.

En 2024, par exemple, cette mégapole, quatre fois plus vaste que Paris, a, à elle seule, généré plus de 576 milliards de Yuans, soit 80 milliards USD, confirmant largement son importance pour le développement économique et le progrès durable de la Chine.

Après l'étape de Shanghai, les hôtes de l'Institut Professionnel du Commerce Extérieur de Hunan se sont rendus, en début d'après-midi du jeudi 18 septembre 2025, à Ningbo, province de Zhejiang, pour un nouveau chapitre des visites. Leur retour à Changsha, capitale de la province de Hunan, dans le centre-sud de la Chine, est prévu pour ce samedi 20 septembre et va consacrer le dernier virage du séminaire qui va se clôturer le 25 septembre prochain.

Pour rappel, la formation organisée par l'Institut Professionnel du Commerce extérieur de Hunan vise à présenter la vraie image de la Chine, à partager son expérience en matière de lutte contre la pauvreté et à offrir aux participants des outils stratégiques pouvant leur permettre de faire face aux défis communicationnels du monde actuel.