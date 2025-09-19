La Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, Eve Bazaïba Masudi, a reçu le jeudi 18 septembre 2025 à Kinshasa, le gouverneur de la province de l'Equateur, Dieudonné Bobo Boloko Bolumbu, en séjour dans la capitale. Les échanges ont porté sur la situation humanitaire préoccupante, marquée par des catastrophes naturelles et des naufrages récurrents dans cette province.

Lors de cette rencontre, le Gouverneur Bobo Boloko a évoqué les naufrages à répétition sur le fleuve Congo, dont les plus récents, enregistrés à Maika et Basankusu, ont coûté la vie à plusieurs passagers, parmi lesquels des écoliers.

Un autre sujet abordé a été les dégâts considérables causés par le vent violent qui s'était abattu en juin dernier sur Mbandaka. Selon le gouverneur, bien que des fonds aient été décaissés par l'Etat congolais pour l'indemnisation des sinistrés, ces derniers n'auraient toujours pas reçu d'assistance concrète.

Face à cette situation, le Gouverneur Bobo Boloko Bolumbu a affirmé que la Ministre d'Etat Eve Bazaïba a promis son implication personnelle pour que la loi de la République soit respectée et que les victimes soient prises en charge, conformément aux règles humanitaires. Elle a également insisté sur la nécessité du strict respect des normes d'embarcation et de navigation fluviale afin d'éviter de nouveaux drames.

A l'issue de l'entretien, le Gouverneur de l'Equateur s'est dit confiant quant à l'appui du ministère des Affaires Sociales dans la gestion de ces crises humanitaires qui affectent sa province.