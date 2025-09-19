Le siège de la MONUSCO a servi de cadre, hier jeudi 18 septembre 2025, au lancement officiel d'une exposition photographique majeure intitulée : "Les femmes en marche pour la paix". Cet événement, qui se tiendra jusqu'au 29 septembre, est le fruit d'une collaboration de haut niveau entre le département des opérations de paix de l'ONU, le Département des Affaires politiques et de la consolidation de la paix, ONU Femmes et la MONUSCO, en partenariat avec le prestigieux festival new-yorkais Photoville. L'exposition met en lumière le travail exceptionnel de la photographe congolaise Do Nsomene, dont les oeuvres célèbrent le rôle, souvent discret mais fondamental, des femmes dans la construction d'un avenir pacifique en République Démocratique du Congo et ailleurs.

La cérémonie d'inauguration a vu la participation de plusieurs hautes personnalités, au premier rang desquelles la Ministre du Genre, Famille et Enfant, Micheline Ombae Kalama, représentant le gouvernement congolais. Dans un discours empreint d'émotion, elle a salué une initiative qui donne à voir des histoires de courage, de douleur, mais surtout d'espoir.

"C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je prends la parole aujourd'hui pour saluer cette belle initiative, l'exposition Regards croisés, les femmes en marche pour la paix. A travers ces images puissantes, ce sont des histoires de courage, de douleur, mais surtout d'espoir qui nous sont partagées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ceci nous rappelle une chose essentielle, la paix ne se décrète pas, mais elle se construit. Puissent ces images nourrir notre conscience et guider nos actions", a souligné Micheline Ombae Kalama, Ministre du Genre, Famille et Enfant.

"La paix se vit, elle ne se décrète pas"

Abondant dans le même sens, Bintou Keita, Représentante Spéciale du Secrétaire Général de l'ONU et Cheffe de la MONUSCO, a rappelé le contexte sécuritaire difficile dans l'Est du pays, tout en insistant sur le fait que cette situation n'est pas une fatalité. Pour elle, la paix doit transcender les accords politiques pour s'incarner dans le quotidien des populations.

"La paix ne se résume pas à signer un accord, ni à publier un rapport sur l'état de lutte. Ces étapes sont importantes, nécessaires, mais elles ne suffisent pas. La paix doit se voir dans la vie des gens, dans les gestes simples et dans nos relations quotidiennes. Une photo ne montre pas de statistiques. Elle raconte une ou des histoires. Elle met des visages sur les parcours. Elle rend visibles des engagements concrets, souvent discrets mais décisifs", a déclaré Bintou Keita.

La Cheffe de la MONUSCO a également souligné que cette exposition s'inscrit dans le cadre de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité, adoptée il y a 25 ans, qui reconnaît le rôle central des femmes dans la prévention et la résolution des conflits. Elle a rappelé l'importance d'inclure les femmes dans tous les processus de paix pour garantir une réconciliation durable et représentative de la diversité des voix congolaises.

La photographie, une arme puissante

Au coeur de l'événement, la photographe Do Nsomene, dont les clichés constituent l'âme de l'exposition, a partagé sa vision et son engagement. Son travail vise à traduire en images « la force des actions et la profondeur des engagements des femmes qu'elle a suivies sur le terrain.

"Suivre des femmes actrices de paix à Kinshasa et traduire à travers la photographie la force de leurs actions et la profondeur de leurs engagements. Je crois sincèrement que cet objectif a été atteint et j'en suis profondément heureuse. Ce métier [de photographe] est exigeant, certes, mais il est aussi une arme puissante pour raconter le monde autrement, pour documenter nos réalités et pour donner voix à celles qui trop souvent restent dans l'ombre", a indiqué Do Nsomene.

Son intervention fut également un appel vibrant à toutes les femmes qui hésitent à se lancer dans les métiers de l'image, affirmant son propre combat pour la défense des droits des femmes à travers l'art.

Cette exposition est fermement ancrée dans le programme "Femmes, paix et sécurité", issu de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ce texte fondateur reconnaît non seulement l'impact disproportionné des conflits sur les femmes et les filles, mais surtout leur rôle indispensable dans la construction et le maintien de la paix.

En présentant ces portraits de femmes qui transforment leurs communautés, l'événement, qui précède de quelques jours la Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre, agit comme un puissant rappel : la paix est l'affaire de tous et se construit par des actes concrets de dialogue et de résilience.