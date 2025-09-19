Afrique: Renforcement de la coopération RDC-RSA - Félix Tshisekedi en visite de travail à Pretoria

Invité par son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en début de matinée d'hier, jeudi 18 septembre 2025, à Pretoria, en Afrique du Sud, pour une visite de travail de quelques heures.

Dès son arrivée à l'aéroport militaire, le Chef de l'Etat a été accueilli par Thandi Moreka, la Vice-Ministre sud-africaine des Affaires étrangères.

Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction des Union Buildings, siège du gouvernement sud-africain, où une rencontre en tête-à-tête entre les deux Chefs d'État était prévue, suivie d'un déjeuner de travail.

Cette visite éclair s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens bilatéraux entre la République Démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, deux pays partenaires liés par d'importants accords de coopération dans les domaines politique, diplomatique, sécuritaire et économique. Cependant, aucun détail sur les sujets abordés entre les deux Chefs d'Etat n'a filtré.

Pour ce déplacement stratégique, le Président de la République était accompagné d'une délégation de haut niveau comprenant notamment, le Vice-Premier Ministre en charge de la Défense, Guy Kabombo, la Ministre d'Etat aux Affaires Etrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, et le Ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde.