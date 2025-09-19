Jeudi 18 septembre 2025 reste un jour exceptionnel pour l'opposant politique Jacky Ndala qui bénéficie d'une liberté provisoire de la justice congolaise. Une décision rendue public par le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole.

Après avoir passé près de 10 mois à la prison centrale de Makala, cet opposant radical au régime Tshisekedi se retrouve depuis hier jeudi hors des murs de la prison. Selon des sources proches de l'acteur politique, sa mise en liberté serait motivée par des raisons de santé.

Dans un message de soutien et de réconfort, le journaliste Louis France Kuzikesa a invité l'homme politique « de rester fidèle et de ne jamais trahir ce peuple mobilisé, qui a tout sacrifié pour » sa mise en liberté.

Il sied de rappeler que, l'opposant avait laissé entendre il y a quelques jours, que « depuis trois mois, ma santé se dégrade. J'ai demandé des soins d'urgence, mais ils m'ont été refusés sans compassion ». Sa libération provisoire de ce jour en est une réponse favorable à sa sollicitation pouvant lui permettre d'obtenir des soins appropriés dans un établissement sanitaire viable.

L'ancien coordonnateur national de la jeunesse du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi avait été arrêté le 28 novembre 2024 pour « propagation de faux bruits », après avoir dénoncé des actes de viol et de mauvais traitements qu'il aurait subis lors de sa détention en 2021 dans les locaux de l'ANR.

En 2021, il avait écopé de deux ans de prison pour « incitation à la désobéissance civile », en rapport avec ses critiques du projet de loi sur la «congolité», avant de bénéficier d'une grâce présidentielle en juin 2022.

Condamné à deux ans et six mois de servitude pénale en décembre 2024, il bénéficie d'une liberté provisoire suite à son état de santé très préoccupant.

Me Biselo, avocat de Jacky Ndala, avait déclaré mardi 9 septembre dernier que "se sentant proche de la fin, il a alerté sa famille et l'opinion publique sur le fait qu'il n'a pas renoncé à ses engagements politiques. Ses problèmes rénaux sont accompagnés d'autres complications dont lui seul connaît la nature exacte. Ces difficultés ont débuté lors de sa dernière arrestation par des services de renseignement ».