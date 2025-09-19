Dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques, des conflits prolongés et la montée des discours de haine, la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) organise une série d'activités à Kinshasa pour célébrer la Journée internationale de la paix 2025, placée sous le thème : « Agissons pour un monde pacifique ».

Cette année, la MONUSCO met à l'honneur les contributions essentielles des femmes à la consolidation de la paix, à travers l'exposition photographique « Regards croisés », en partenariat avec le Département des opérations de paix des Nations Unies, ONU Femmes, Photoville et d'autres acteurs clés. L'exposition vise à valoriser les femmes artisanes de paix et à sensibiliser les jeunes à leur rôle dans la cohésion nationale, conformément aux Résolutions 1325 et 2250 du Conseil de sécurité.

Deux journées d'activités majeures sont prévues :

18 septembre 2025 - Exposition Photoville « Regards croisés »

Lieu : Salle Town Hall, MONUSCO, UTEX 2

Cérémonie officielle d'ouverture présidée par Mme Bintou Keita, Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU en RDC

Panel de discussion : « Les femmes et la paix en RDC : Quelle différence dans les faits ? »

Visite guidée de l'exposition, cocktail et photo de famille

29 septembre 2025 - Atelier et conférence-débat PAMOJA DAY

Lieu : Salle Town Hall, MONUSCO, UTEX 2

Formation sur la Résolution 2250, la culture de la paix et la lutte contre la désinformation

Conférence-débat avec des jeunes leaders et experts

Campagne numérique avec dix plateformes de jeunes et création d'un groupe WhatsApp pour le suivi

Objectifs et résultats attendus

L'initiative vise à :

Promouvoir la paix, la cohésion sociale et la participation inclusive des femmes et des jeunes

Renforcer la visibilité des femmes congolaises dans les processus de paix

Sensibiliser à la lutte contre la désinformation et les discours de haine

Créer un espace de dialogue et de réflexion sur les mécanismes de paix

Partenaires :

Le Département des opérations de paix, ONU Femmes, Photoville, BCNUDH, Radio Okapi, le Gouvernement de la RDC (Ministère du Genre, Famille et Enfant), entre autres.