Congo-Kinshasa: Pour le siège du Speaker, Assemblée nationale - Mboso et Tshilumbayi se neutralisent par des pétitions

19 Septembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

La tension reste vive à la chambre basse du Parlement avec la mise en place de la commission spéciale. Les chances de survie politique de Vital Kamerhe ne tiennent qu'au bout d'un fil. Son siège est prisé par deux personnalités du Bureau. Il s'agit de Jean-Claude Tshilumbayi, Premier Vice-président et cadre de l'UDPS, le parti présidentiel ainsi que de Christophe Mboso, deuxième Vice-président.

Pour se neutraliser, une pétition a commencé à circuler pour obtenir la destitution de l'un ou de l'autre.

De ce fait, les élus, attribuant cette pétition aux partisans de Tshilumbayi, ont lancé à leur tour une démarche similaire visant le 2ème Vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso.

«Le nombre requis des signatures sera atteint sous peu. Il va partir», a affirmé un député initiateur, convaincu de l'issue de ce processus. Ce dernier reproche notamment à Mboso son absentéisme répété pendant les heures de service.

Un autre élu est allé plus loin dans ses accusations. « Il est à la base du désordre dans ce qui se fait. Il va payer le prix », a-t-il martelé, ajoutant que la campagne de signatures est déjà en cours et pourrait aboutir dans les prochains jours.

En attendant, le document initié par lesdits pétitionnaires doit être officiellement déposé avant le lundi prochain. Les pétitionnaires reprochent à leur tour à Tshilumbayi une absence prolongée aux plénières, ainsi qu'une présumée complicité avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, visant à bloquer ou étouffer certaines initiatives parlementaires jugées sensibles.

En cas de succès de la procédure, Christophe Mboso, actuel deuxième Vice-président, serait le dernier membre encore en fonction au sein du Bureau de l'Assemblée nationale après la disqualification de Tshilumbayi.

