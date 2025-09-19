Le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Jules Banza, est arrivé mercredi 17 septembre dernier au centre de formation de Mura, situé à Likasi, dans le Haut-Katanga, à 120 kilomètres de Lubumbashi. Il y a présidé, à cet effet, une réunion de commandement et une grande parade militaire. Il s'agit d'une tournée dans le cadre d'orientation et de prise de contact avec les centres d'instruction et unités opérationnelles du pays. Près de 5.000 nouvelles recrues des FARDC vont achever leur formation militaire dans ledit centre d'instruction.

S'adressant aux cadres, instructeurs et recrues, le numéro un de l'armée congolaise a rappelé les valeurs fondamentales de la vie militaire : discipline, patriotisme et détermination.

«Tout soldat doit savoir que, sans discipline, son travail n'a pas de sens. Depuis le début de votre formation, ces notions vous ont été inculquées. Ce n'est pas un simple cours, mais une valeur à vivre au quotidien», a-t-il insisté.

Au-delà des valeurs militaires, le chef d'état-major a appelé à la vigilance et à la loyauté à l'endroit des recrues. Il a mis en garde contre toute tentative de trahison ou de divulgation de secrets militaires, dénonçant les dangers de la corruption.

Même si on te corrompt par l'argent, dis à cette personne-là : je n'ai aucune information à te donner. Tu risques ta vie et celle de tes camarades pour un petit billet. Ne jamais trahir le Congo, c'est préserver l'unité et la sécurité de la nation », a martelé le lieutenant-général Jules Banza.

Encourageant particulièrement les jeunes militaires de la brigade dite des « Tigres », réputée pour sa combativité, le chef d'état-major les a appelés à se préparer moralement, physiquement et techniquement pour leurs futures missions. Selon lui, la réussite de leur déploiement dépendra de leur rigueur et de leur engagement.

Le centre d'instruction de Mura, dirigé par le colonel Médard Zanza Te Semba, joue un rôle central dans la formation des unités d'élite des FARDC. Plusieurs brigades y ont déjà été aguerries, consolidant la capacité opérationnelle de l'armée congolaise.