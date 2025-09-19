Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Katende, dans la province de Kasaï Central, en République Démocratique du Congo, avancent et ne laissent planer jusqu'ici aucun doute, depuis leur reprise en mai dernier. Ce mercredi 17 septembre 2025, une délégation des chefs coutumiers et notables de Tshimbawu, un des villages environnants les chutes, dans le secteur de Dibanda, a été reçue en audience, au bâtiment administratif, par le Gouverneur ad intérim Job Kuyindama Kandende.

Au cours de cette entrevue, ces détenteurs du pouvoir traditionnel, conduits par le chef éponyme, ont témoigné à l'autorité provinciale de l'exécution sans faille des travaux dans ce chantier.

Ils ont, à l'occasion, réitéré leur soutien à ce projet ambitieux pour l'essor socio-économique de la province, tout en appelant à la vigilance et à l'unité derrière le Gouverneur Joseph-Moïse Kambulu Nkonko.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous, chefs coutumiers, avons donné la voie à l'avancée du projet chutes Katende. Nous aurons du courant. Nous revenons, d'ailleurs, du site et les travaux se font. On a déjà commencé à couler le béton au niveau du canal d'amenée. Nous félicitons l'autorité provinciale pour le suivi régulier de ce projet. L'ampoule de Katende va toujours s'allumer. Que les travaux évoluent jusqu'à ce que nous ayons de l'électricité », ont-ils soutenu.

Et de renchérir :

« Nous demandons à tous les centre-Kasaïens de rester unis et de garder de l'espoir, car obtenir du courant, c'est développer notre milieu ».

Saluant ce témoignage venant de la base, Job Kuyindama Kandende a rassuré ses interlocuteurs de la détermination du pouvoir public provincial à impulser la dynamique pour la traduction en acte de la volonté du Chef de l'État Félix Tshisekedi qui tient à électrifier la région du Kasaï, à travers cette centrale de 64 mégawatts, d'ici 24 mois.