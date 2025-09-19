Congo-Kinshasa: Boma - Jean-Pierre Tshimanga inspecte 8 nouveaux bateaux de pêche

Accompagné du Ministre provincial de la pêche et élevage de cette province, Lubaki Luwungi Fiston, et Madame le Maire ai de la ville de Boma, Me Claudelle Phemba Kiadi, Jean-Pierre Tshimanga, Ministre national de la Pêche et Elevage, a inspecté, ce mercredi 17 septembre 2025, les 8 bateaux de pêche commandés par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, accostés au port de la ville de Boma, dans la province du Kongo Central, en attendant les derniers réglages pour leur mise en service.

Sur place, Jean-Pierre Tshimanga Buana a visité 3 grands bateaux qui seront utilisés à la côte maritime et les 5 navires de pêche sur le Fleuve Congo. Ces trois chalutiers de 27 mètres sont composés de trois cabines de l'équipage, des messes, d'une cuisine, d'une salle des machines, des chambres froides de 8 cubes et des sacs de préparation.

Après avoir visité chaque bateau, le Ministre s'est dit satisfait de trouver les bateaux tout neufs et a saisi cette occasion pour rassurer la population sur l'amélioration de la sécurité alimentaire.

«Tout d'abord je tiens à remercier le Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir eu cette idée géniale nous permettant de migrer de la pêche traditionnelle vers la pêche semi industrielle, sans oublier madame la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka qui nous coordonne et nous booste à aller de l'avant.

Je viens de visiter les bateaux et rassurez-vous que ce sont de bons bateaux qui vont nous aider dans la sécurité alimentaire, puisque le vrai régalien c'est la sécurité alimentaire. Nous avons 8 bateaux dont 3 bateaux de 27 mètres qui iront sur la côte maritime et 5 bateaux de 8 mètres qui vont travailler sur les fleuves et ses affluents », a-t-il déclaré.

S'agissant de l'état de ces bateaux, le Ministre Jean-Pierre Tshimanga a, après son inspection, affirmé que les bateaux sont en bon état et qu'il ne reste qu'à créer une chambre froide pour que la population congolaise commence à en bénéficier intégralement.

«Nous avons l'obligation de travailler pour assurer la sécurité alimentaire à la congolaise », dixit le Ministre Jean-Pierre Tshimanga Buana.

Le Maire a.i de la ville de Boma a, quant à elle, salué cette énième réalisation qui entre dans les actions de Félix Tshisekedi, Président de la République qui permet de lutter contre la crise alimentaire dans le chef de la population.

« L'honneur doit revenir au Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui avait promis et qui vient de réaliser », a déclaré Me Claudelle Phemba Kiadi, tout en formulant le souhait de voir ces bateaux quitter le port afin de commencer à pêcher dans la haute mer ce, pour offrir à la population une alimentation saine.

Elle a, par ailleurs, fait un plaidoyer auprès du Ministre de la pêche et élevage pour que la main d'oeuvre locale soit aussi utilisée au moment opportun afin de résorber le taux de criminalité qui gangrène la ville de Boma.

A son tour, le capitaine Daniel Nsongo, Expert maritime, chef de la délégation des Marins congolais envoyés en Egypte pour ramener ces bateaux, a remercié Félix Tshisekedi pour avoir doté le pays d'une flotte de pêche.

« La tâche n'a pas été facile. Nous avons pris les bateaux à partir de l'Égypte jusqu'ici à Boma. Nous tenons à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à cette réalisation. Notamment, la Première Ministre, Cheffe du gouvernement et le Ministre Jean-Pierre Tshimanga. En tant que technicien, je confirme que les bateaux sont nouveaux et j'en ai les preuves. J'ai assisté à toutes les opérations. A tout celui qui doute de venir me prouver ce dont il fait allusion », a-t-il souligné.

Cette étape cruciale témoigne de l'engagement sans faille du Ministre de tutelle, sous l'impulsion du Chef de l'État et sous la Coordination de Judith Suminwa, Première Ministre, à relancer la pêche industrielle en RDC.