L'Ukraine compte renforcer sa coopération Interparlementaire avec la République Démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la rencontre entre l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, Président du Sénat congolais et le représentant diplomatique de Kiev à Kinshasa, le Dr Vasyl Hamianin, hier jeudi 18 septembre 2025.

Pour la première fois depuis l'ouverture de l'ambassade d'Ukraine à Kinshasa en avril 2024, l'Ambassadeur d'Ukraine en RDC a été reçu en audience officielle par le Président du Sénat congolais. Une rencontre qualifiée d'historique par le diplomate ukrainien, marquant, selon lui, une étape décisive dans le renforcement de la coopération interparlementaire entre son pays et la République démocratique du Congo.

Se confiant à la presse, à l'issue de cette rencontre, l'ambassadeur Dr Vasyl Hamianin a souligné le caractère crucial de ce rapprochement institutionnel. « Chaque fois que nous établissons des relations entre les parlements, c'est un événement majeur », a-t-il lancé, avant de souligner que "Le parlement est le pilier de toute démocratie".

Vasyl Hamianin a insisté sur la nécessité de protéger les valeurs démocratiques, la paix, la souveraineté et la mémoire historique partagée par les peuples.

Le diplomate ukrainien a également annoncé la création récente, au sein du Parlement de son pays, d'un groupe d'amitié avec la République démocratique du Congo et a émis le voeu de voir le Sénat congolais créer, à son tour, un groupe similaire afin de formaliser les échanges et renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays.

Il y a lieu de noter qu'à la faveur de la diplomatie agissante déployée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui accompagnée par le président du Sénat, la RDC s'ouvre davantage au monde et quitte progressivement l'isolement dans lequel l'ancienne gouvernance l'avait plongée.