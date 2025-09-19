Cote d'Ivoire: Afrobasket U16 - Les héros ivoiriens décorés et récompensés à hauteur de 200 millions FCFA

La Côte d'Ivoire a célébré ses jeunes champions de l'Afrobasket U16. Les sélections nationales masculine et féminine, de retour du Rwanda après leurs exploits continentaux, ont été distinguées le jeudi 18 septembre 2025 lors d'une cérémonie solennelle organisée à l'auditorium de la Primature, en présence de la ministre d'État Anne Désirée Ouloto-Lamizana et du ministre délégué Adjé Silas Metch.

Champions d'Afrique chez les garçons et vice-championnes chez les filles, les basketteurs ivoiriens ont reçu les insignes de chevaliers dans l'Ordre du Mérite sportif ivoirien. En plus de cette décoration, une enveloppe globale de 200 millions FCFA a été remise aux délégations. Chaque joueur de l'équipe masculine a perçu 5 millions, tandis que les joueuses ont reçu 4 millions.

Un message fort à la jeunesse

Représentant le Premier ministre et ministre des Sports, Anne Désirée Ouloto-Lamizana a salué « la combativité et la détermination » de ces jeunes athlètes, devenus de véritables modèles pour la jeunesse ivoirienne. « À travers vos performances, vous avez adressé un message symbolique et fort à l'ensemble de la jeunesse ivoirienne : celui du courage, de l'excellence et du travail bien fait », a-t-elle déclaré.

De son côté, le ministre délégué Adjé Silas Metch a rappelé que ces victoires traduisent « le printemps sportif que vit la Côte d'Ivoire sous le leadership du Président Alassane Ouattara ». Il a assuré que l'État continuera d'accompagner les sportifs, garants d'une nation unie, disciplinée et forte.

Le président de la Fédération ivoirienne de basketball (FIBB) a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont contribué au succès des équipes, soulignant la mobilisation exceptionnelle autour de la délégation ivoirienne lors du tournoi de Kigali.

En honorant ainsi ses jeunes champions, la Côte d'Ivoire confirme sa volonté de faire du sport un levier de cohésion nationale et de rayonnement international.