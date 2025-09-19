Cote d'Ivoire: 19 septembre - 23 ans après, le souvenir vivace d'un 'septembre noir' ivoirien

Le 19 septembre 2002 reste une date sombre, un pan dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a vingt-trois ans, une tentative de coup d'État dégénérait en rébellion, marquant le début d'une crise politico-militaire qui allait profondément bouleverser la cohésion nationale. Ce jour anniversaire est l'occasion de revenir sur les faits, les blessures, les leçons tirées et celles encore à apprendre.

La nuit du 18 au 19 septembre 2002, des hommes armés lancèrent des attaques simultanées sur plusieurs fronts : Abidjan, Bouaké et Korhogo. Les tentatives de prise d'Abidjan échouèrent, mais Bouaké et Korhogo tombèrent aux mains des assaillants.

Parmi les personnalités assassinées, ce jour-là, figurent le général Robert Guéï, ancien chef d'État, ainsi que le ministre de l'Intérieur Émile Boga Doudou. L'actuel président de la République Alassane Ouattara et sa famille vont échapper in-extrémis à un assassinat. Sauvé par le voisin, l'ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire dont ils ont regagné la résidence.

Cette tentative de putsch se mua rapidement en une rébellion armée, divisant le pays géographiquement et politiquement.

Les conséquences immédiates : division et violence

Suite aux attaques, la Côte d'Ivoire se trouva coupée en deux zones. Le Sud restait sous contrôle du gouvernement, le Nord, du Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI), puis plus largement des Forces nouvelles.

Des violences, des exactions, des déplacements de population, ainsi qu'un climat de peur s'installèrent. Le traumatisme fut profond : assassinats, exécutions, barrages, tensions intercommunautaires, mise en cause de la responsabilité des acteurs politiques et militaires des deux camps.

Au fil des années suivantes, plusieurs accords furent signés pour tenter de recoudre le tissu national. Lomé, Linas-Marcoussis, Accra, Pretoria, puis l'Accord politique de Ouagadougou, qui inclut un partage du pouvoir, la réconciliation et des mesures de pacification.

Ces efforts ont permis de ramener une stabilité relative, mais sans effacer totalement les blessures ou les rancoeurs.

Le regard aujourd'hui : mémoire, cicatrices et vigilance

Chaque 19 septembre, des hommages sont rendus, des articles publiés, des témoignages recueillis. Ils évoquent "souvenir douloureux", "page de douleur", insiste sur le devoir de mémoire pour ne pas oublier.

Il faut signaler que la crise a laissé des séquelles psychologiques, sociales, économiques. La confiance entre communautés, avec les forces de l'ordre, envers l'État a été affectée.

Pour éviter que de tels événements ne se répètent, beaucoup appellent à ce que les institutions soient renforcées, la justice transitionnelle véritable, le dialogue politique permanent, la transparence dans la gestion des affaires publiques, et la réconciliation sincère.

Si le 19 septembre reste gravé comme une date de chaos et de division, il peut aussi devenir un point de ralliement pour la paix. Un rappel que la démocratie ne se préserve pas sans effort. Et que les blessures du passé doivent être reconnues pour que le futur soit construit sur la justice, la cohésion, la tolérance.