Cote d'Ivoire: Technologies - La French tech Abidjan lance ses activités autour du marketing digital

Plusieurs entrepreneurs français, ivoiriens et africains de la communication digitale se sont retrouvés le mardi 16 septembre 2025, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à l'occasion de la rentrée solennelle de la French Tech. Cette soirée de rentrée baptisée ComTech Africa avait pour thématique principale la communication et le marketing à l'ère du digital. Cette soirée a servi de prétexte aux membres, partenaires et amis pour des échanges enrichissants et des partages d'expériences.

A l'occasion, Édith Brou, influenceuse au million de followers ; Kahi Lumumba, fondateur d'Adicom Days, et bien d'autres entrepreneurs dans les Tic ont été invités à partager leur savoir-faire dans le but de valoriser l'innovation et de renforcer les synergies au sein de cette communauté.

Fabrice Piofret, président-directeur général de Veilleur des Médias et community lead de la French Tech Abidjan, s'est réjoui de cette rentrée qui a permis de partager les innovations des membres et d'ouvrir des perspectives propices à la croissance des entreprises.

« Cette soirée vise à fédérer une communauté d'entrepreneurs autour des nouvelles technologies pour montrer les innovations de nos membres. L'objectif c'est de montrer notre savoir-faire pour innover, mais aussi pour trouver des pistes d'accélération pour nos entreprises qui doivent grandir », a indiqué l'organisateur en chef de la soirée. Qui a ajouté : « La french tech Abidjan, c'est aussi une faîtière où on s'accompagne tous, un réseau d'affaires dans lequel on peut grandir ensemble. »

M. Piofret a précisé que la French Tech Abidjan est un consortium d'acteurs exploitant les nouvelles technologies : agences de communication, sociétés de services numériques, organismes de formation digitale, entreprises du secteur énergétique et porteurs de projets à fort impact social. Pour illustrer ses propos, l'occasion a été donnée à des membres.

Edmond Konan, spécialiste de l'e-réputation qui a démontré comment sa start-up, à travers ses études, a sorti d'une mauvaise passe une grande chaîne de bouquets.

Selon lui, les prochaines étapes des activités de la French Tech sont à l'international, notamment sa participation au Big, une grande rencontre qui aura lieu le 23 septembre 2025, à Paris, ou encore à Ambitions Africa organisé par Business France au mois de novembre, sans oublier la rencontre avec son partenaire du club santé à l'hôpital mère-enfant de Bingerville en octobre.

« A la fin de l'année, nous aurons un dîner de gala sur le thème de l'inclusion féminine dans la Tech pour mettre les femmes à l'honneur dans ce secteur d'activité », a-t-il conclu.