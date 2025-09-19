Cote d'Ivoire: Santé publique - Le pays se dote d'un département de pointe contre les épidémies

Dans le cadre de la lutte contre les crises sanitaires, la Côte d'Ivoire a inauguré le Département des Virus Épidémiques (DVE) de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI), à Adioppodoumé à Songon.

La cérémonie de remise officielle des clés, le 18 septembre 2025, organisée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Adama Diawara, et du ministre de la Santé, Pierre N'gou Dimba, marque un tournant pour la recherche et la surveillance épidémiologique dans le pays.

Fruit d'une collaboration entre l'IPCI, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et plusieurs partenaires, dont la Fondation Bill & Melinda Gates, ce projet d'une valeur de 400 000 dollars dote la Côte d'Ivoire d'un outil scientifique moderne, à la hauteur des défis sanitaires contemporains. Le DVE, équipé de laboratoires de haute technologie, abrite notamment trois centres de référence de l'OMS : le Laboratoire inter-pays pour la polio (Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sierra Leone, Liberia), le Laboratoire régional pour la rougeole et la rubéole, ainsi que le Laboratoire national pour les arbovirus et les fièvres hémorragiques virales.

Pour le directeur de l'IPCI, Prof. Méité Syndou, cette réalisation constitue « un jalon essentiel dans la modernisation du système de santé ivoirien », renforçant la capacité du pays à détecter précocement et à répondre efficacement à des menaces telles que la COVID-19 ou Ebola.

Le ministre Adama Diawara a, pour sa part, souligné que la réhabilitation du DVE « dépasse la simple modernisation d'un laboratoire » : elle ouvre de nouvelles perspectives pour la formation des chercheurs, la coopération scientifique internationale et le rayonnement de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest.

Son collègue de la Santé, Pierre N'gou Dimba, a décrit le département comme un véritable « rempart » contre les pandémies à venir, insistant sur son rôle central dans la prévention, la veille sanitaire et la réponse rapide aux urgences.

L'OMS, représentée par M. Lucien Manga, a salué une avancée capitale pour la sécurité sanitaire régionale et mondiale, en ligne avec les Règlements sanitaires internationaux.

Enfin, la cérémonie a rendu hommage à Pr Mireille Dosso, ancienne directrice de l'IPCI, pour sa contribution décisive au développement de la recherche en Côte d'Ivoire.

Avec ce nouveau département, le pays renforce sa résilience face aux épidémies et s'affirme comme un pôle scientifique et sanitaire de premier plan en Afrique de l'Ouest.