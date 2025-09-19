Cote d'Ivoire: Santé publique - Le pays se dote d'un département de pointe contre les épidémies

19 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Dans le cadre de la lutte contre les crises sanitaires, la Côte d'Ivoire a inauguré le Département des Virus Épidémiques (DVE) de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI), à Adioppodoumé à Songon.

La cérémonie de remise officielle des clés, le 18 septembre 2025, organisée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Adama Diawara, et du ministre de la Santé, Pierre N'gou Dimba, marque un tournant pour la recherche et la surveillance épidémiologique dans le pays.

Fruit d'une collaboration entre l'IPCI, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et plusieurs partenaires, dont la Fondation Bill & Melinda Gates, ce projet d'une valeur de 400 000 dollars dote la Côte d'Ivoire d'un outil scientifique moderne, à la hauteur des défis sanitaires contemporains. Le DVE, équipé de laboratoires de haute technologie, abrite notamment trois centres de référence de l'OMS : le Laboratoire inter-pays pour la polio (Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sierra Leone, Liberia), le Laboratoire régional pour la rougeole et la rubéole, ainsi que le Laboratoire national pour les arbovirus et les fièvres hémorragiques virales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le directeur de l'IPCI, Prof. Méité Syndou, cette réalisation constitue « un jalon essentiel dans la modernisation du système de santé ivoirien », renforçant la capacité du pays à détecter précocement et à répondre efficacement à des menaces telles que la COVID-19 ou Ebola.

Le ministre Adama Diawara a, pour sa part, souligné que la réhabilitation du DVE « dépasse la simple modernisation d'un laboratoire » : elle ouvre de nouvelles perspectives pour la formation des chercheurs, la coopération scientifique internationale et le rayonnement de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest.

Son collègue de la Santé, Pierre N'gou Dimba, a décrit le département comme un véritable « rempart » contre les pandémies à venir, insistant sur son rôle central dans la prévention, la veille sanitaire et la réponse rapide aux urgences.

L'OMS, représentée par M. Lucien Manga, a salué une avancée capitale pour la sécurité sanitaire régionale et mondiale, en ligne avec les Règlements sanitaires internationaux.

Enfin, la cérémonie a rendu hommage à Pr Mireille Dosso, ancienne directrice de l'IPCI, pour sa contribution décisive au développement de la recherche en Côte d'Ivoire.

Avec ce nouveau département, le pays renforce sa résilience face aux épidémies et s'affirme comme un pôle scientifique et sanitaire de premier plan en Afrique de l'Ouest.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.