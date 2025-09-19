Afrique: Champions d'Afrique des nations de basket-ball (U-16) - Les héros de Kigali gâtés par le gouvernement

Quatre jours après leur sacre historique à Kigali, les jeunes basketteurs ivoiriens ont été décorés, ce jeudi 18 septembre, à la Primature. Au nom du Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, l'Etat de Côte d'Ivoire leur a remis une coquette enveloppe de 200 millions de Fcfa.

En l'absence du Premier ministre, chef du gouvernement et ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, c'est la ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto qui a eu l'honneur de traduire la gratitude de la nation à ses dignes garçons et filles. Et ce, en présence de du ministre délégué des Sports Adjé Silas Metch.

Selon la répartition faite, chaque garçon champion d'Afrique a empoché 5 millions de Fcfa et les filles, vice-championnes ont perçu 4 millions chacune.

Leurs principaux coachs ainsi que leurs adjoints n'ont pas été oubliés. Les premiers ont eu le même montant que les champions d'Afrique, tandis que leurs assistants recevaient 4 millions. Les autres membres du staff des équipes ont récolté, chacun trois millions de Fcfa. La nation ivoirienne, qui sait reconnaitre le mérite de ses dignes fils et filles a accompagné cette récompense pécuniaire d'une décoration.

Les filles, tout comme les garçons, ont été faits chevaliers dans l'Ordre du mérite sportif. Ceux qui avaient déjà été décorés, ont reçu un insigne supérieur. C'est le cas du président de la Fédération ivoirienne de basket-ball, Moussa Diarra, qui s'est vu accroché, au niveau de la poitrine gauche, la médaille honorifique d'Officier de l'Ordre du mérite sportif et le manager des équipes, Carlo Vieira, distingué Commandeur de l'Ordre du mérite sportif.

Une première grande victoire des U-16 sur lequel le président Diarra entend capitaliser pour propulser la discipline dans le gotha des disciplines sportives phares dans le pays et en Afrique. En tout cas, tous les signes sont bons. Surtout que cette brillante performance des U-16 qualifie systématiquement la Côte d'Ivoire pour les coupes du monde de Fiba, l'an prochain.