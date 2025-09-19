Afrique de l'Ouest: Bilan en hausse de 9,32 % au premier semestre 2025

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a tenu mercredi la 147e session ordinaire de son conseil d'administration, dirigée par Serge Ekué, président de l'institution.

Les administrateurs ont examiné et validé les comptes intermédiaires arrêtés au 30 juin 2025. Le total du bilan s'établit à 4 256 478 milliards de Fcfa, contre 3 893 477 milliards au 31 décembre 2024, soit une progression de 9,32 %.

La structure financière de la Banque demeure équilibrée, avec un résultat net de 22 163 milliards.

Les fonds propres effectifs affichent une hausse de 23,34 %, un renforcement attribué en grande partie à l'émission hybride réalisée en février 2025. Ces fonds propres représentent désormais 40,30 % du total du bilan, un niveau jugé solide par les administrateurs.

Le Conseil a salué les performances du premier semestre 2025, marquées notamment par la révision à la hausse de la perspective de la notation financière de la Banque, passée de « négative » à « stable ». Ce signal positif reflète la solidité de la stratégie financière et la résilience de l'institution dans un contexte international exigeant.

La réunion a également permis de prendre connaissance du compte-rendu du comité d'audit, confirmant le respect des standards de gouvernance et de transparence de l'institution.