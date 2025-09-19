Togo: Adebayor s'engage contre le racisme dans le football

La FIFA vient de lancer une initiative dans sa lutte contre le racisme et les discriminations dans le football. Pour porter ce combat, l'instance mondiale a choisi de confier la parole à ceux qui en ont fait l'expérience directe : les légendes du ballon rond.

Parmi ces figures emblématiques, le Togolais Sheyi Emmanuel Adebayor figure en bonne place aux côtés d'icônes africaines comme l'Ivoirien Didier Drogba et le Libérien George Weah. Ensemble, ils intègrent un panel international chargé de porter la voix des joueurs et de sensibiliser l'opinion publique comme les instances dirigeantes du football.

En tant qu'ancienne star des Éperviers du Togo et joueur passé par les plus grands championnats européens, Adebayor apporte son expérience et son vécu.

