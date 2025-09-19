Togo: Vers l'autosuffisance en riz d'ici 2030

L'Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) vient de signer une convention de partenariat avec l'Académie Chinoise d'Agriculture Tropicale (CATAS). Objectif : développer les recherches afin d'améliorer la productivité de la filière rizicole.

Lomé et Beijing entendent fédérer leurs efforts pour accroître les rendements.

Le programme prévoit notamment des échanges de chercheurs, des transferts de matériels scientifiques et des actions de renforcement de compétences.

Chaque année, le Togo dépense d'importantes sommes pour l'importation de riz afin de répondre à la demande locale.

Pour inverser cette tendance, plusieurs actions sont déjà en cours : aménagement des terres, adoption de variétés à hauts rendements et mise en oeuvre de la Stratégie nationale de développement de la riziculture (SNDR 2), qui a permis une hausse de 8 % de la production en quatre ans.