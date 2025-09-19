Sénégal: Le réalisateur du clip de Bibiche écope du sursis et d'une amende

19 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Fatou SY

Ibrahima Marico, l'homme qui a réalisé le clip où la jeune artiste Ndeye Maguette Ndiaye dite Bibiche est en petite tenue, a été condamné ce vendredi 19 septembre 2025 à deux ans assortis du sursis et à une amende de 300.000 F CFA.

Le réalisateur est reconnu coupable de complicité de diffusion d'images contraires aux bonnes moeurs.

Jugé ce vendredi devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar, Ibrahima Marico a reconnu avoir réalisé le clip de Bibiche qui a choqué plusieurs religieux.

Toutefois, selon ses dires, il avait suggéré à Bibiche de mettre un pagne pour cacher sa culotte. Mais celle-ci n'a pas voulu l'écouter. Le prévenu a déclaré que la grande soeur de l'artiste mineure lui avait demandé de censurer les parties qui allaient choquer les moeurs. Cependant, elle s'est rétractée suite à la pression de sa frangine.

Le parquet a reproché au prévenu son « irresponsabilité » et a requis 6 mois dont 1 mois ferme et une amende de 300.000 F CFA.

La défense a demandé la relaxe d'Ibrahima Marico au motif que leur client ne fait pas partie du staff de Bibiche. Il a juste réalisé la vidéo mais ne l'a pas diffusée.

Mais le Tribunal l'a jugé coupable et lui a infligé une peine « d'avertissement » de deux ans assortis du sursis et d'une amende de 300.000 F CFA.

Ibrahima Marico a été arrêté suite à la diffusion controversée du clip intitulé « Foumou dal baxna ».

On y voit la chanteuse de 17 ans, Bibiche, en petite tenue, ce qui a suscité une vague d'indignation. Le Comité de défense des valeurs morales du Sénégal a porté plainte.

Jugée le 29 août 2025 par le Tribunal pour enfants, Bibiche a été déclarée coupable et placée sous la supervision de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO).

