Sénégal: Ndèye Sagne, trajectoire inspirante et ambitions majuscules

Venue de son lointain Soudiane Thiléme, dans la commune de Djilass, dans la région de Fatick, Ndèye Sagne a cru en son étoile et a su surmonter les nombreux obstacles pour écrire son histoire, sa réussite avec une encre indélébile. Devenue spécialiste sénior en sauvegardes environnementales à l'Agence de développement municipal (Adm) et entrepreneure, elle vit sa double passion. Son rêve, c'est de faire partie du cercle des grandes femmes leaders africaines et de mettre son expertise et son engagement au service du développement durable et de l'autonomisation des communautés.

Si elle avait suivi son rêve, elle serait sans doute devenue médecin. Petite, elle en rêvait et le répétait chaque jour à son père, tellement cette conviction était forte en elle. J'ai toujours été passionnée par les études et dans mon esprit, je devais faire partie des grands intellectuels et médecins », dit-elle avec assurance. Mais son destin avait prévu autre chose pour Ndèye Sagne, originaire du village de Soudiane Thiléme, dans la commune de Djilass, département et région de Fatick. Elle est devenue spécialiste sénior en sauvegardes environnementales avec une solide expérience dans la gestion des risques environnementaux et sociaux.

Ndèye Sagne a effectué tout son cursus scolaire au Sénégal. Après son Bfem, elle poursuit ses études au Lycée de Joal-Fadiouth, en série L2. Après son baccalauréat, elle intègre l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Département de Géographie, où elle décroche un Master 2 en Ressources environnement et développement, option Hydrologie. « Très vite, j'ai choisi l'option gestion environnementale, car j'ai compris que protéger l'environnement, c'est aussi protéger les populations et leur cadre de vie. Mon intérêt s'est confirmé lors de mon Master 2, avec les modules sur l'évaluation environnementale et le changement climatique, qui ont été une véritable révélation. Aujourd'hui, ce choix est devenu une vocation et me permet de contribuer au développement durable à travers des projets utiles aux communautés et aux générations futures », explique Ndèye Sagne devenue une vraie passionnée par l'environnement. « Pour moi, c'est plus qu'un domaine de travail : c'est un engagement personnel. Protéger l'environnement, c'est protéger la vie, la santé et l'avenir des communautés », affirme-t-elle. Sa détermination lui a permis de maîtriser les outils de cartographie, Sig et évaluation environnementale. « En 2014, j'ai intégré le Cabinet Engineering & Environnement Services (Ees, Sarl), agréé par le ministère de l'Environnement, où j'ai évolué de stagiaire à Directrice adjointe des Évaluations environnementales et sociales, accumulant plus de huit ans d'expérience », renseigne-t-elle. Depuis 2023, elle a rejoint des projets financés par la Banque mondiale, notamment comme Manager Esg à Solarsen, spécialiste E&S au Papse. Actuellement, Ndèye Sagne occupe le poste d'experte en Gestion environnementale et sociale (Ges) au sein du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen), à l'Agence de développement municipal (Adm).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une environnementaliste chevronnée

« En tant qu'experte en Gestion environnementale et sociale au Pacasen, j'assure la coordination et le suivi des actions environnementales et sociales des collectivités territoriales. Je veille à la mise en oeuvre des mesures d'atténuation, au suivi et au reporting. J'accompagne également l'Adm pour intégrer les changements climatiques, afin de garantir des projets durables et conformes aux normes», fait-elle savoir.

Parallèlement, Ndèye Sagne intervient comme formatrice et accompagne la mise en oeuvre de mécanismes de gestion des plaintes, intégrant les aspects de genre et violence basée sur les genres (Vbg). Elle exerce aussi en tant que consultante indépendante sur divers projets d'envergure nationale et internationale. Son parcours lui a permis de disposer de bases solides en analyse environnementale, gestion des ressources naturelles et développement durable, qu'elle a renforcées par de nombreuses formations spécialisées. « Actuellement, je poursuis une certification internationale Iso 14001 avec Pecb, afin de consolider mon expertise en systèmes de management environnemental et de répondre aux standards internationaux », indique Ndèye Sagne. Elle a initié le Réseau des professionnels de la sauvegarde environnementale et sociale (Rpses), un cadre d'échanges et de renforcement de capacités pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de sauvegardes environnementales et sociales.

Dame de coeur

Après des années d'expérience, Ndèye Sagne estime qu'elle est vraiment à sa place. « Je le suis, surtout quand je suis dans le coaching et la formation. C'est dans ces moments que je ressens pleinement le sens de mon métier : transmettre, accompagner et avoir un impact concret sur les communautés », relève l'environnementaliste.

En dehors de ma vie professionnelle, Ndèye Sagne est également entrepreneure. Elle a fondé la marque « À l'Africaine waxwoodin », qui valorise les tissus africains et soutient les artisans locaux. « À travers cette initiative, j'organise des ventes privées, mais aussi des actions sociales et solidaires, comme la distribution de kits scolaires aux enfants vulnérables », précise-t-elle. Née en 2012 sur les bancs de l'Université Cheikh Anta Diop, « »À l'Africaine Waxwoodin » est passée d'une petite activité de revente de tissus à une marque reconnue, spécialisée dans la valorisation du wax, woodin, pagne tissé, bogolan du Mali et autres étoffes africaines », précise-t-elle. À travers cette marque, Ndèye Sagne ne vend pas seulement du tissu ; elle « transmet une mémoire et une culture, car chaque motif raconte une histoire ». Elle a également créé le concept la « Foire solidaire ». Cette initiative est née de son histoire personnelle et de son village natal, Soudiane Thiléme, dans la commune de Djilass (Fatick). « En grandissant, j'ai vu de près les difficultés des familles à financer la scolarité de leurs enfants. Comme beaucoup d'autres, j'ai dû travailler très tôt, notamment comme femme de ménage pendant les vacances, pour payer mes études et mes fournitures scolaires », renseigne-t-elle. « Avec le temps, grâce à mes activités génératrices de revenus, j'ai choisi de soutenir l'éducation dans mon village. Depuis plus de trois ans, ma marque « « À l'Africaine Waxwoodin » mène des actions concrètes : en 2020, don de cartes thématiques au Cem de Soudiane ; en 2024, don de cartes et de 10 romans inscrits au programme scolaire ; la même année, distribution de cahiers pour une valeur de 200.000 FCfa ».

Ambassadrice pour l'émancipation de la femme

Ces initiatives, assure-t-elle, ont eu un impact réel, notamment sur la scolarisation des filles. Cette expérience l'a d'ailleurs inspirée à créer le projet « Éduquer & Entreprendre », qui a pour objectif de récolter des fonds pour offrir 100 kits scolaires aux élèves de Soudiane Thiléme, tout en valorisant la culture africaine et la consommation locale. Ndèye Sagne s'investit beaucoup dans l'éducation des filles et dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin, parce que convaincue que ce sont deux leviers essentiels pour le développement. « L'éducation permet aux jeunes filles de croire en elles, de briser les barrières sociales et de devenir des actrices de changement dans leurs communautés », souligne-t-elle. Et d'ajouter : « Je soutiens l'éducation à travers la distribution de kits scolaires, de livres et de fournitures, mais aussi par des actions de sensibilisation. Avec mon expérience entrepreneuriale à travers "À l'Africaine Waxwoodin", j'accompagne également les femmes à valoriser leurs talents et à générer leurs propres revenus ». L'objectif est clair, Ndèye Sagne veut « donner aux filles et aux femmes les moyens de s'émanciper, de gagner en autonomie et de contribuer activement au développement économique, social et culturel de notre pays ».

Véritable ambassadrice pour l'émancipation de la femme, Ndèye Sagne est convaincue que pour incarner le leadership féminin, « il faut avant tout avoir confiance en soi et rester déterminée malgré les obstacles ». À l'en croire, « une femme leader doit être intègre, solidaire et capable d'inspirer et d'accompagner les autres, mais aussi savoir occuper sa place dans tous les espaces et contribuer activement au changement ». Aujourd'hui, le rêve de Ndèye Sagne est de fonder une famille et de rester épanouie dans mes choix de vie. Et professionnellement, elle a pour ambition de créer un cabinet international spécialisé dans l'environnement et le changement climatique et positionner sa marque « À l'Africaine Waxwoodin » sur le marché mondial. Elle ambitionne également de faire partie des grandes femmes leaders africaines, en mettant son expertise et son engagement au service du développement durable et de l'autonomisation des communautés.