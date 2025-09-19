Afrique: Italie - Le footballeur nigérian Ademola Lookman réintégre le groupe de l'Atalanta

L'attaquant de l'Atalanta Bergame Ademola Lookman, écarté par ses dirigeants pour avoir tenté de forcer son transfert à l'Inter Milan, a réintégré jeudi le groupe en vue de la quatrième journée du Championnat d'Italie ce week-end.

Le Nigérian s'est entraîné pour la première fois de la saison avec ses coéquipiers lors de la séance matinale, au lendemain de la défaite de l'Atalanta (4-0) face au Paris SG en Ligue des champions. Selon la chaîne de télévision Sky Sport, Lookman s'est entretenu avec son entraîneur Ivan Juric en arrivant au centre d'entraînement de la "Dea".

« Il lui a expliqué qu'il sortait d'une période très compliquée d'un point de vue personnelle, lui a demandé de pouvoir s'entraîner avec ses coéquipiers et s'est mis à disposition pour le match sur le terrain du Torino dimanche », rapporte Sky Sport.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sous contrat avec l'Atalanta jusqu'en 2027, Lookman, 27 ans, était cet été sur les tablettes de l'Inter Milan, mais ses dirigeants ont refusé de le céder, malgré une offre de plus de 40 millions d'euros. Devant leur refus, Lookman, auteur d'un triplé en finale de la Ligue Europa 2024 remportée face au Bayer Leverkusen, avait séché la reprise de l'entraînement. Il avait ensuite été sanctionné par ses dirigeants.

Passé notamment par Everton et le RB Leipzig, Lookman évolue depuis 2022 à l'Atalanta, club pour lequel il a inscrit 52 buts en 118 matches toutes compétitions confondues.

L'Atalanta, entrée dans un nouveau cycle avec le départ de son emblématique entraîneur Gian Piero Gasperini et l'arrivée de Juric, est 7ème du Championnat d'Italie avec sept points, avant la quatrième journée.