Afrique: Le mpox recule mais persiste tandis que les cas de choléra progressent dans certains pays

En Afrique, le mpox est en baisse dans plusieurs pays, mais des poches de transmission persistent, tandis que le choléra, lui, s'aggrave avec les inondations. Dans son point hebdomadaire, ce 18 septembre 2025, l'Africa CDC a tiré la sonnette d'alarme et détaille ses réponses : vaccination, surveillance communautaire et coopération transfrontalière.

Dans plusieurs pays, les cas de mpox reculent. Ils ont été divisés par trois en Ouganda et ont baissé de près de 90% en Sierra Leone. Mais des foyers persistent : le Liberia reste très touché et le Mozambique connaît une forte hausse.

Le 5 septembre, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé que le mpox n'était plus une urgence sanitaire internationale. Mais le professeur Yap Boum II, directeur adjoint de la cellule d'urgence de l'Africa CDC, appelle à rester vigilant. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies est une institution autonome de santé publique de l'Union africaine.

« Nous ne voulons pas répéter l'erreur de 2023 » sur le mpox

« Nous recevons 212 000 doses de vaccin, 100 000 de Bavarian Nordic et 112 000 via l'Unicef, ce qui montre que la mobilisation continue, que la solidarité internationale se poursuit, souligne le professeur Yap Boum II. Nous ne voulons pas répéter l'erreur de 2023, lorsque l'urgence sanitaire avait été levée alors que des cas continuaient d'être enregistrés sur le continent ».

Au total, 4 millions de doses ont déjà été livrées à treize pays, avec de nouveaux envois attendus vers le Ghana, le Liberia et l'Ouganda, et un recours au fractionnement des doses pour élargir la couverture vaccinale.

Le choléra progresse au Tchad et en RDC

Côté choléra, la maladie progresse encore au Tchad et en République démocratique du Congo (RDC), même si le Soudan du Sud observe une nette amélioration.

Face à ces deux menaces, l'Africa CDC insiste sur la vaccination, la surveillance communautaire, la coopération aux frontières et des plans Wash pour améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. L'heure est désormais à la mobilisation de ressources en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.