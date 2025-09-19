Afrique Centrale: La Centrafrique cherche toujours les Casques bleus du Congo-Brazzaville disparus dans un accident de la route

Trois Casques bleus de la Mission des Nations unies en Centrafrique (Minusca) ont trouvé la mort et deux autres sont portés disparus après un grave accident de circulation. Le 16 septembre, un véhicule blindé de la Minusca a fini sa course dans la rivière Ombella-M'Poko, à 35 kilomètres de Damara, au nord-est de la capitale Bangui. Le véhicule, à bord duquel se trouvaient sept membres d'une unité constituée de policiers de la République du Congo, était dans un convoi à destination de Bambari, au centre du pays. Les opérations de recherche se poursuivent.

Ce matin-là, la rivière de l'Ombella-M'Poko est très agitée par les courants et les vagues. Quelques pirogues transportant des jeunes volontaires font des va-et-vient.

Jean Baptiste en fait partie. « L'accident s'est produit aux environs de 6h30. Depuis deux jours, nous faisons des plongées et menons des recherches avec nos pirogues, en collaboration avec les ingénieurs civils de la Mission onusienne, explique-t-il. Nous avons déjà repêché le véhicule blindé et deux corps [un troisième a été retrouvé vendredi matin, a annoncé la Minusca, NDLR] ».

Tout le périmètre est bouclé et sécurisé par la Minusca et les forces de sécurité intérieure de la Centrafrique.

La porte-parole de la Minusca Florence Marchal informait jeudi que « ces opérations de secours ont permis de retrouver deux corps sans vie de nos collègues Casques bleus. Les dépouilles ont été transportées vers Bangui. Deux policiers survivants, qui ont pu s'extraire rapidement du véhicule, ont été transférés vers l'hôpital de la Minusca à Bangui. Leur état est jugé stable et leur jour ne sont pas en danger. »

Hommage à Bangui, puis rapatriement des corps à Brazzaville

Les opérations se poursuivent pour retrouver les trois policiers portés disparus, a souligné Florence Marchal : « Tout le monde est terriblement affecté par cet accident. Mais tant que les personnes sont portées disparues, il y a toujours de l'espoir de les retrouver en vie. Mais quoi qu'il arrive, tous les corps seront rapatriés à Bangui. Un hommage leur sera rendu et ensuite, ils repartiront vers leur pays natal, la République du Congo où ils retrouveront leur proche auxquels nous pensons fortement aujourd'hui. »

Une enquête est ouverte pour établir la vérité sur les circonstances de cet accident.