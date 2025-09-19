Comme tous les autres partis politiques et associations présentant des candidats aux législatives et locales du 27 septembre prochain, le Mouvement Concorde nationale a également ouvert sa campagne électorale ce 17 septembre dans une structure évènementielle située dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Une ouverture qu'il a placé sous le sceau de la formation des futurs élus locaux sur les missions régaliennes.

Dans l'optique de faire asseoir son caractère d'incubateur, le Mouvement Concorde nationale, pour l'ouverture de sa campagne, a misé sur la formation de ses candidats et sympathisants sur le rôle d'un élu local pour que chaque future maire, député, conseiller municipal et départemental puisse savoir les prérogatives et missions rattachées à son poste.

Pour concrétiser le vivre ensemble et le Gabon d'abord que prône le nouveau locataire du bord de mer, Victoire Lasseni Duboze, présidente dudit mouvement (MCN), a sollicité l'expertise et l'expérience d'un éminent membre de l'UPR, parti cher à Gervais Oniane, en la personne d'Augustin Ondong Mba.

L'actuel directeur de cabinet du délégué spécial adjoint (mairie de Libreville) a pu faire remarquer à ces derniers que la mission d'un élu local n'est pas juste pour les célébrations des mariages, mais bien au contraire, elle est bien plus complexe, car elle assure la vie des collectivités locales.

Les candidats des trois listes dénudées par le MCN dans la province de l'Estuaire ont été présentés par la présidente du mouvement, notamment dans les 6e et 1eᣴe arrondissements de Libreville.

Victoire Lasseni Duboze n'a cessé de rappeler l'importance et la nécessité de cette formation pour l'ouverture d'esprit des futurs élus : "Maintenant qu'ils savent pourquoi ils vont en campagne, ils auront une autre attitude sur le terrain", a-t-elle conclu.

Rappelons que le MCN s'engage à construire un Gabon nouveau et uni en soutenant la politique du président Brice Clotaire Oligui Nguema.